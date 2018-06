Fonade no se liquidará en el gobierno Santos

El viernes en junta directiva de esta entidad se revisó el informe técnico de la viabilidad de la entidad y se encontró que no existe ninguna de las 23 causales posibles que conduzca a su liquidación, no está comprometido el patrimonio en más del 50% y no se encuentra intervenida por la Superintendencia Financiera.

Lo que se decidió es, en cabeza del gerente actual de Fonade, Álvaro Balcázar, ejercer un plan de acción para sanear la entidad. Dicho plan incluye medidas como depurar el personal, que sea ajeno a la influencia política y la contratación de personal técnico y calificado. También mitigar riesgos operacionales conforme a un plan de acción con la Superintendencia Financiera, por ejemplo en la forma en la que se aprueban los nuevos negocios, en donde antes no había claridad.

Se busca además que Fonade cuente con el acompañamiento por la Superfinanciera y mejorar, además, el seguimiento a los procesos jurídicos. Otro de los cambios es que el gerente sea nombrado por la junta directiva y no por el Presidente. Así las cosas, la gerencia actual prepara un documento final con los avances de la entidad para presentar al gobierno saliente.