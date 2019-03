Fui yo quien vinculé a Carlos Bermeo a la Jep: Giovanni Álvarez, director de la UIA de JEP

Luego de que la Fiscalía General de la Nación capturara a Julián Bermeo por supuestamente haber recibido $500.000 dólares para buscar frenar la extradición de Jesús Santrich, Giovanni Álvarez, el fiscal de la Jep y director de la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal, señaló que fue él quien lo vinculó al organismo de paz:

"Al señor Carlos Julián Bermeo Casas yo lo vinculé como funcionario de la Unidad De Investigación y Acusación porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo. Por ejemplo, aparte de ser abogado, el señor Bermeo es especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario, adicionalmente acreditó una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz".

Pidió que si se demuestra la vinculación de Bermeo con los hechos por los que lo acusa la fiscalía, sobre él caiga todo el peso de la ley:

"De comprobarse la participación del señor Carlos Julián Bermeo en los hechos informados hoy por la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación condena dicho comportamiento y confía en que la ley será implacable en el juzgamiento de personas que, con este tipo de actuaciones, empañan la labor de esta Jurisdicción".

Finalmente, reiteró que la UIA no tiene injerencia en el proceso de la garantía de no extradición de Santrich: "En el proceso de Seuxis Paucias Hernández Solarte la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP no ha desempeñado ningún rol. Por lo tanto, no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones que al respecto se lleguen a tomar por los magistrados que tienen conocimiento de ese caso".

