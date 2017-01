Gobierno pide a la Corte confirmar norma que avala la tauromaquia

En concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia advirtió que el tercer parágrafo del artículo 339B del Código Penal, "no viola la constitución".

Dicho parágrafo advierte que no se penalizarán "el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos".



El concepto, relacionado con la demanda que estudia el magistrado Alejandro Linares, advierte que "se está enfatizando la condición establecida por la Corte -en la sentencia C-666 de 2010- en cuanto a que los animales comprometidos en las actividades culturales descritas en él deben recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor y se deben eliminar las conductas especialmente crueles contra ellos".



"Tampoco viola la Constitución el parágrafo 3 del artículo 339B del Código Penal, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1774 de 2016. En efecto, el deber de protección animal no se desconoce, dado que en el Estado actual del ordenamiento y el condicionamiento que se hizo del artículo 7 de la Ley 84 de 1989 en la sentencia C-666 de 2010, los animales no se encuentran exentos del cuidado y protección", dice el concepto.



La demanda que estudia el magistrado Linares cuestiona que la Ley contra el maltrato animal, promulgada en 2016, no sancione con penas de 1 a 3 años de prisión, las actividades como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos.