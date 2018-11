Gustavo Petro asegura que Fiscalía filtró video en que se ve recibiendo fajo de billetes

A través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro se pronunció nuevamente a propósito del video que se dio a conocer en el Congreso el pasado lunes 26 de noviembre, en el que aparece recibiendo y contando más de 20 millones de pesos.

El congresista y excandidato presidencial de Colombia Humana señaló a la Fiscalía General de la Nación de haber filtrado ese video, y afirmó que su único propósito era el de “desviar el debate” que se adelantó en contra del fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht.

El congresista manifestó: “No entiendo por qué no dicen la verdad. El video lo entregó la misma Fiscalía. Y su objetivo era cubrir al fiscal en el debate”.

El objetivo de ponerme preso no se apoyará en el video sino en la amenaza a varias personas.