Gustavo Petro es llamado a interrogatorio por trino sobre Operación Orión

Tras fracasar la conciliación entre el senador Gustavo Petro y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó el interrogatorio contra el exalcalde de Bogotá. Esto, por lo asegurado por Petro a través de su cuenta de Twitter, donde responsabilizaba a la vicepresidenta por las consecuencias de la Operación Orión.

En la diligencia programada para este 25 de febrero, el senador envió una excusa médica de su psiquiatra, argumentando que tiene una incapacidad de cuatro días por un medicamento que le fue suministrado. Sin embargo, el magistrado no aceptó dicha excusa porque no es emitida por una EPS sino por un médico particular.

El señalamiento se produjo sobre el operativo militar llevado a cabo en la comuna 13 de Medellín en octubre de 2002, que produjo desplazamientos, asesinatos y desapariciones forzadas (cuando Ramírez fue ministra de Defensa). Estas declaraciones fueron rechazadas por la defensa de la política y se indicó que no hay excusa para no asistir porque “dicho encuentro había fracasado anteriormente”.

En su cuenta de Twitter, Petro señaló en junio de 2018 que: “Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia? (sic)”.