Hay que salvar al presidente Santos: Roberto Prieto

En las interceptaciones que realizó la Fiscalía general de la Nación al ex gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, se puede escuchar como la persona que coordinó las dos vueltas electorales de Santos está preocupado por los afiches que patrocinó Odebrecht en esta campaña.

Prieto le dice a Claudia, quien sería la asistente personal de la primera dama, que él va a filtrar información a los medios de comunicación para que “los del comité financiero” salgan hablar sobre la entrada de dineros a la campaña de Santos.

Según la conversación entre estas dos personas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos no tendría conocimiento del contrato. “El tema es quién consiguió la plata. No me parece que nadie salga a salvar al presidente. Deben salir los responsables”, afirma Prieto.

Además Prieto le dice a Claudia que “deben salir a confesar y dejar limpio al presidente. Yo los voy hacer salir el lunes en La W” porque “yo voy a filtrar la información. Hay que hacerlos salir Claudia. Estos hijueputas tienen que salir a decir que esto fue a espaldas del presidente”.

En otra de las llamadas se evidencia que Roberto Prieto salió en Blu Radio con la intención de defender a Juan Manuel Santos y asegura que él “no sabía nada” y que solo se encargaba de conseguir los votos de sus seguidores.

En cuatro ocasiones más, Prieto conversa con una mujer desocnocida sobre las salidas y entrevistas de él en los medios. El ex jefe de campaña de Santos, hace énfasis en que salió a “defender al presidente” y que le quitó “un peso de encima”, al aclarar los hechos y la reunión con la empresa brasilera Odebreth

“El presidente quedó limpio”

Posteriormente, Prieto en esas conversaciones afirma que las salidas en los medios fueron existosas: “estoy leyendo la prensa. Eso salió del putas”. Y puntualiza la importacia de esa ayuda que le brindo al primer mandatario "al presidente lo acabo de sacar del pero bollo de su vida".

Además, expresa la insatisfacción que tiene con el comunicado de quienes se reunieron en el hotel “Casa Medina”.

En repetidas ocasiones, Prieto demuestra su bajo estado de ánimo debido a que lo dejaron solo solucionando el asunto.