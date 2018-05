A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el excandidato presidencial Humberto de la Calle anunció que votará en blanco en la segunda vuelta presidencial.

“Dije en serio que ninguna de las dos vías que se abren a los electores me parece óptima. Votar en blanco es simplemente una decisión coherente con mis afirmaciones anteriores”, señaló De la Calle.

El ex jefe negociador del Gobierno en La Habana señaló que, aunque no le sorprende la decisión del Partido Liberal de apoyar al candidato Iván Duque, no seguirá el mismo camino por considerar que las posturas del Centro Democrático frente a la paz, no son compatibles con las suyas.

“Como lo señalé, estaré presente en la vida pública en torno a la paz y a la Constitución”, añadió.

Este es el comunicado: