Inversión en defensa antiaérea no tiene intenciones bélicas: general José Mauricio Mancera

El general José Mauricio Mancera, jefe de Planeación de la Fuerza Aérea, habló en La W sobre la necesidad que existe en Colombia de renovar el sistema de defensa aéreo para proteger y garantizar la seguridad de los colombianos.

“Existe un proyecto denominado fortalecimiento, es un proyecto que fue formulado al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por el Ejército Nacional, al que también, por doctrina, le corresponde la defensa de corto alcance”, explicó Mancera.

Según el oficial, en este momento no se puede hablar de compras porque es un proyecto que, pese a su necesidad, no tiene recursos. En ese mismo sentido, Mancera hizo énfasis en que el programa no tiene ningún fin belicista, sino que busca fortalecer la seguridad del país.

“No es un proyecto sistema que pretenda alinearse con una carrera armamentista y es lo mínimo que se debe tener para la defensa, que ya tienen nuestros países vecinos”, aseguró el uniformado.

====================

Le puede interesar: