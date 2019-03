“Jesús Santrich” denuncia presunto plan para atentar en su contra

A través de una carta enviada desde su lugar de reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, afirmó tener información “por fuente creíble” que existen “planes y determinaciones” para atentar contra su vida, integridad y libertad.

(Le puede interesar: Procuraduría se muestra a favor de extraditar a Santrich a EE.UU.)

En el manuscrito, dirigido a la Segunda Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el excomandante de las Farc asegura tener certeza de que estas amenazas “provienen de enemigos de la paz”.

CARTA/DENUNCIA | "He sido enterado de planes y determinaciones que apuntan a:

-Nuevos montajes

-Extradición arbitraria (sin importar decisión de la JEP)

-A mi eliminación física.

He decidido no recibir más alimentos preparados y entregados por la penitenciaria": Jesús Santrich pic.twitter.com/CL1DqEPpdE