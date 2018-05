La corrupción en Fonade que acabaría con los puntos Vive Digital

La W sigue revelando detalles de la millonaria demanda que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) le interpuso a Fonade, argumentando hechos ilegales en la contratación de la operación de los puntos Vive Digital.

Recordemos que estos son unos espacios, ubicados en distintas regiones del país, en los que el Gobierno ofrece acceso gratuito a internet. Sin embargo, hoy en día, ese servicio público está en riesgo de seguir funcionando.

Este medio conoció que esta demanda del Mintic procede por un valor de $160.000 millones, lo que podría representar la quiebra de Fonade debido a que su patrimonio, según pudimos establecer, es de $150.000 millones.

La principal razón de esta demanda es un nuevo caso de corrupción al interior de Fonade, presentado en 2016 y bajo la gerencia de Ariel Aduen y Alfredo Bula. En aquel entonces, el Mintic pagó la primera suma acordada, que era por un valor de $92.000 millones a este fondo.

Sin embargo, conocimos que Fonade, de manera injustificada, cambió el manual de contratación para poder elegir a dedo a los cinco operadores de la región Caribe. A estos les pagó la suma de $44.000 millones.

El problema aquí es que de ese total, Fonade solo ha logrado legalizar y demostrar la ejecución de 9.000 millones de pesos.

----------------------------

¿En dónde quedaron los $35.000 millones restantes?

Pero lo anterior no es lo más grave.

La W tiene en su poder el listado de sobrecostos, donde se ven aumentos por cerca del 58% en los implementos que se utilizan en los puntos Vive Digital.

Por ejemplo: una bombilla para un videobeam, que cuesta en el mercado $5.000, Fonade lo facturó por $128.000. Un portátil, que cuesta normalmente dos millones de pesos, se facturó por más de cuatro millones de pesos. Y el software de estos equipos pasó de valer cinco millones de pesos a veinticinco millones de pesos.

Otra de las irregularidades denunciadas es que, a pesar de que ya se había acordado hacer la ejecución del contrato en 27 meses, por un monto de $247.000 millones, Fonade volvió a cambiar las condiciones y estipuló que ese mismo valor fuera solo para 19 meses. Entonces, ¿dónde quedó el presupuesto para los ocho meses restantes?

Las anteriores fallas dan como resultado que, a la fecha y, cuando ya se debería tener el proyecto de los puntos Vive Digital avanzado en un 90%, solo está realmente ejecutado el 40%.

La situación ha llegado a tal punto que la Superintendencia Financiera ya emitió una alerta en la que cuestiona a Fonade sobre si tiene o no alguna provisión para solventar el impacto de esta millonaria demanda.

A pesar de que la discusión ya está en la más alta instancia –en este caso, la Presidencia–, fuentes le aseguraron a La W que el Ministerio de las TIC no tiene nada que negociar y no va a girar recursos adicionales hasta que no tenga evidencia de cómo se llevó a cabo la contratación de las cinco empresas que se habrían cartelizado para quedarse este negocio.

Fuentes cercanas a estas entidades aseguran estar “sorprendidas” por la omisión de este caso en entidades como a Superintendencia de Industria y Comercio, la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, donde ya se han emitido alertas para abrir investigaciones desde el año 2016.

La W también conoció que, como resultado de esta situación, hoy hay más de 1.100 cuentas de cobro sin pago que equivalen a los técnicos que fueron contratados en los puntos Vive Digital.