La Selección de fútbol femenino de mayores no se acabará: Ramón Jesurún

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en La W sobre la situación que atraviesa el fútbol femenino, no solo con las denuncias de acoso sexual sino con la falta de apoyo económico que habría recibido la Selección Colombia femenina.

Sobre las denuncias de acoso, Jesurún afirmó que la Federación actuó diligentemente, “Didier Luna desde el año pasado no pertenece a la entidad, luego de concluido el mundial su contrato se terminó y no fue renovado. Así también pasó con la menor de edad que denunció al preparador físico, ese mismo día fue retirado de su cargo”.

Además explicó de qué manera actuó la Federación en este caso “nuestro personal jurídico le dio unas directrices para que hicieran la denuncia; yo no hablé directamente con el padre de la menor, pero el departamento le dio una guía e hizo los contactos. Nosotros entregamos todos los datos que nos pidió la Fiscalía”.

También agregó que tuvo una reunión en la vicepresidencia de la República y “les pedí que nos ayudaran con profesionales que nos ayuden en la escogencia del cuerpo técnico para que esto no vuelva a suceder”.

Le puede interesar: Vicepresidenta pide a dirigentes del fútbol respeto hacia jugadoras que denuncian acoso

De otro lado, habló sobre las denuncias por falta de apoyo económico y afirmó que, respecto a los problemas uniformes, “El tema de las camisetas y cobros de uniformes no nos llegaron. Pero es arreglable”.

Sobre otras quejas de las mujeres que han estado en la Selección respondió, “las llevamos a varios países, a China y a Estados Unidos, y no es cierto que hayan pasado más de 400 días sin convocatoria”

De igual manera señaló que el futbol femenino no genera ingresos por lo que es más complicado mantenerlo, “esto es una empresa y tenemos que buscar cómo financiarlo, ni siquiera los periodistas deportivos cubrieron estos campeonatos. No hemos conseguido ni la atención del público”.

Sin embargo, ante este panorama el directivo aclaró “no hemos dicho que no va a haber más fútbol femenino, pero queremos que sea viable, seguiremos intentándolo; querámoslo o no, tenemos que tener selección femenina de mayores y no vamos a vetar a nadie”.

También explicó por qué este problema económico no se presenta en el caso de los hombres, “el futbol masculino tiene 120 años de historia, mantener el fútbol femenino es difícil, por ejemplo, la liga femenina de Estados Unidos, que es una potencia, fue acabada el año pasado, sigue vigente pero no tiene las preventas de antes”.

Por otra parte, habló sobre Gabriel Camargo y sus polémicas afirmaciones respecto al fútbol femenino “Él dio unas declaraciones desafortunadas. Camargo pidió excusas, se demoró un poquito, si una persona pide excusas, pues hay que ya ponerle un chulo”.

Jesurún invitó a que las mujeres que están dentro de los equipos femeninos hablen sobre aquello que está fallando “La selección femenina debería hacer lo que hacen en la masculina, denunciar al momento que pasan las cosas”.

Afirmó para concluir que están trabajando para atacar el acoso sexual “Este es un tema que hoy pulula en todos los frentes. Llegó al fútbol. No hay nada que genere más noticia que el fútbol. Buscaremos gente especializada, luego de estas dolorosas enseñanzas, para empezar de nuevo”.

Y de otro lado, mencionó a la Selección Masculina de mayores y al nuevo director técnico, Carlos Queiroz, “estamos muy contentos del profesor Queiroz, sus títulos lo avalan, me sorprendió su trabajo, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche tocando temas, pero esto se demuestra con resultados”.

Le puede interesar: Lea aquí el perfil de Carlos Queiroz, un experimentado trotamundos al servicio de Colombia

Finalmente dijo que a la federación nunca se le ha acusado de reventa de boletas “lo único que hemos hecho es ayudar a la Fiscalía”.