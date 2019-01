Las autoridades decidirán si hubo o no censura en el caso de Bieri: MINTIC

En diálogo con la W radio, la ministra de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, Silvia Constain, se refirió a la renuncia del gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, y a las grabaciones que la generaron.

Aunque Constain aseguró que las grabaciones en efecto sí son graves es importante tener en cuenta que “En algún momento los seres humanos pierden el control, hay discusiones en caliente, a mí también me pasa hay veces uno dice cosas, que uno no quiere decir todos en algún momento perdemos la calma.

Frente a la pregunta de si ella considera si hubo o no censura, la funcionaria afirmó que eso solo lo debe decidir una autoridad competente y no los medios de comunicación, “No podemos prejuzgar el resultado de la investigación de si hubo o no censura”.

Durante la entrevista también se le preguntó si en RTVC puede trabajar como presentador una persona que no sea del afecto del gobierno, a lo que respondió que “en RTVC hay todo tipo de opiniones, hay gente que es y no es crítica, pero claro que sí aceptamos todo tipo de gente”.

Finalmente, explicó que la junta directiva no determina los contenidos y los lineamientos según los intereses del gobierno, que por el contrario la junta está trabajando por una o televisión y una radiodifusión pública comprometida con la libertad de prensa.

