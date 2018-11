Los interrogatorios de Jorge Enrique Pizano en el caso Tunjuelo–Canoas

La W conoció los dos interrogatorios rendidos por Jorge Enrique Pizano en abril de 2017 dentro de la investigación que se adelanta por el caso Tunjuelo–Canoas. Ambas diligencias fueron dirigidas por el entonces fiscal Juan Vicente Valbuena.

En un primer interrogatorio, fechado el 3 de abril de 2017, Pizano le cuenta a la Fiscalía General de la Nación que llegó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 10 de marzo de 2008, nombrado por el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas.

En un primer momento, la Fiscalía le pregunta por el nombramiento del gerente corporativo de la empresa, Julián Montoya y el gerente de contratación, Jaime Díaz Ortiz. Ambos son hoy investigados por ente acusador en el marco del caso Odebrecht.

FISCALÍA: El 27 de junio de 2008, según resolución No 0102 nombró usted de propiedad al señor Julian Montoya Guzmán, como gerente corporativo del sistema Maestro de la EAAB. ¿Hace cuánto conoce o conocía a esta persona?

PIZANO: Lo conocía muchos años atrás porque él trabajó en Aguas y Aguas de Pereira, empresa a la que asistía con cierta regularidad, ya que yo me desempeñaba en grupo de Aguas de Barcelona con sede en la ciudad de Barranquilla donde funcionaba la empresa Tripe A de Barranquilla, empresa participada por Aguas de Barcelona en aras de establecer alianzas estratégicas con diferentes empresas de servicios públicos de acueducto se establecía con frecuencia las reuniones de Andesco, reuniones que se realizaban en varias ciudades del país, entre ellas Pereira donde conocí al señor Julián Montoya, que contaba con las mayores condiciones personales y técnicas por lo cual lo contraté para que fuera mi gerente corporativo del sistema.



Foto: W Radio

En un segundo interrogatorio, fechado el 17 de abril de 2017, la Fiscalía le pregunta a Pizano si conoce a Manuel Sánchez, a lo que Pizano responde:

PIZANO: Sánchez Castro se hizo presente en mi despacho a mediados del año 2008 con su ex señora, la funcionaria de la empresa de Acueducto para la época Marta Perez, quien era profesional grado 21, donde fue recibido el señor Sanchez y su señora y fue recibido por mí en la compañía del secretario general de la entidad, el señor Juan Carlos Posada Peña. Allí el señor Sanchez me solicitó el nombramiento de su ex señora en un cargo directivo de mayor nivel, situación a la que manifesté su negatividad, señalándome él que había sido patrocinador de la campaña del alcalde Samuel Moreno, manifestándole yo que esos temas los debía tratar directamente con el alcaide. Él señala que hablaría con el alcalde y no volví a tener contacto con él hasta las llamadas de enero de 2010.

FISCALÍA: ¿Cuál fue el fin de la llamada que le hizo Manuel Sánchez en enero de 2010?

PIZANO: Me reclamó por no haberle adjudicado a Cartellone la licitación, me llamó a mi celular. Antes de esto, me dirigí con el general Ismael Trujillo Polanco, jefe de seguridad de la EAAB, donde el director entonces de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, a denunciar la situación de la llamada del oferente perdedor de la licitación y nunca más tuve contacto con el señor Sanchez.

FISCALÍA: ¿Qué sucedió con la denuncia?

PIZANO: El general Naranjo me señaló que acusaba como recibido la denuncia en respuesta a mi pregunta de qué más debía yo hacer. Esta situación fue puesta de presente en octubre del 2013 al fiscal delegado ante la Corte, Juan Vicente Valbuena.



Foto: W Radio

Por otro lado en el interrogatorio La Fiscalía empieza a indagar por el proceso de contratación del túnel Tunjuelo–Canoas. En ese momento, Pizano le dice al ente acusador que, de acuerdo con la certificación entregada por la compañía Metro Caracas, la firma Odebrecht había entregado como experiencia varios túneles que aparecían como obra finalizada.

Dice Pizano que los pliegos de condiciones exigían contratos terminados y en funcionamiento como parte de la experiencia técnica y que el consorcio Canoas cumplió con todos los conceptos técnicos, financieros y jurídicos.

La Fiscalía también le pregunta a Pizano por una comunicación que le envió el Zar Anticorrupción Oscar Ortiz, advirtiéndole sobre irregularidades del proceso contractual que se estaba adelantando en la EAAB cuando Pizano era Gerente General.



Foto: W Radio

Se trata de una carta enviada por Ortiz a Pizano en el año 2009, en la que le advertía que licitación de construcción del interceptor Tunjuelo–Canoas debía suspenderse debido a presuntas irregularidades en la escogencia del constructor, Norberto Odebrecht y CASS Constructores & Cia. Ortiz advierte que “durante este proceso se dio un tratamiento desigual a dos de las propuestas presentadas, Consorcio ITC y Unión Temporal Cartellone-Arquitectura & Concreto”.

A pesar de las advertencias de Ortiz, se siguió con el proceso y Pizano lo adjudicó al consorcio donde estaba Odebrecht.

Pizano responde: En dicha comunicación no hacía referencia a irregularidades, si no que se tuviera en cuenta las certificaciones presentadas por los oferentes, porque según el Zar se debía dar un tratamiento igual a todos las propuestas, de tal forma que como lo indica la carta, solicitó que si era necesario se suspendiera el proceso hasta que se esclarecieran las observaciones presentadas por los proponentes. Esta carta es enviada el 29 de diciembre y llegó al fax de la gerencia a las 4:14 de la tarde, hora en la que ya se había iniciado la audiencia de adjudicación y también se adjuntó la carta de respuesta de por qué no se suspendió la audiencia, pues se realizaron las verificaciones de las certificaciones.

La entidad también le pregunta a Pizano por los contratistas Orlando Fajardo, Andrés Cardona y a Federico Gaviria, hoy imputados por la Fiscalía, a quienes el controller de Odebrecht admite haber conocido cuando se desempeñó como gerente de la Empresa de Acueducto y cuando fungía como gerente de relaciones de la empresa Triple A de Barranquilla respectivamente.