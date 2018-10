Mininterior asegura que no hay incumplimiento en proyectos anticorrupción

Mientras la exsenadora y promotora de la Consulta Anticorrupción afirmó que el Gobierno incumplió en el trámite de los proyectos anticorrupción en el Congreso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que sí hay un compromiso de sacar adelante las iniciativas en este periodo legislativo.

En diálogo con La W, la exsenadora López acusó al Gobierno de incumplir los acuerdos que se alcanzaron en el marco de la mesa técnica anticorrupción. La congresista aseguró que el presidente “le mintió al país, engañó a los colombianos y no le dio mensaje de urgencia a los proyectos, a pesar del compromiso del presidente Duque”.

López señaló que el Gobierno “no solo no tramita los proyectos anticorrupción sino que le da prioridad a una contra reforma política de los corruptos para los corruptos, que cierra espacios a los movimientos y que le permite a los políticos cambiar de partido sin consecuencias”.

Por su parte, la ministra Gutiérrez pidió a López transparencia y respeto y dijo que “ha tratado al presidente de mentiroso, de incumplido, que engañó al pueblo y eso no es cierto. Ella no está diciendo la verdad ni actuando correctamente porque después de la radicación de los proyectos de ley en el Congreso se han venido tramitando unas iniciativas”.

Gutiérrez explicó que cinco de las nueve iniciativas ya están siendo tramitadas y que “cuatro van en un programa que va normalmente, no quiere decir que se hayan hundido, que no tengan tiempo o no se les vaya a presentar mensaje de urgencia”.

Según la ministra, “hay un compromiso del presidente y del Gobierno”, pero “no todos los proyectos pueden pasar al mismo tiempo y a la carrera, los encargados de organizar la agenda legislativa son los mismos congresistas”.

Agregó que hay tres proyectos que faltan por mensaje de urgencia pero que, por ejemplo, el de disminuir el salario de los congresistas, por ser una reforma constitucional, no puede tramitarse de esta forma.

Por último, dijo que espera que el 16 de diciembre todas las iniciativas del paquete anticorrupción hayan avanzado en su trámite legislativo.

