No hay un sólo peso perdido en Coldeportes por ejecución de obras: Clara Luz Roldán Ante el contrato de 40.000 millones de pesos que esta entidad firmó con Fondecun, la ex directora de Coldeportes expuso que "no tenemos la capacidad de hacer 454 interventorías".

Clara Luz Roldán, ex directora de Coldeportes. Foto: Colprensa