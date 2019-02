No he tenido ningún llamado de ninguna autoridad: Nicacio Martínez

En respuesta a losé Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, aseguró que nunca ha sido investigado en su carrera militar y mucho menos por 'falsos positivos'.

"Al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Dios y mis subalternos son los que saben cómo hemos actuado. Confiamos plenamente en la justicia colombiana y al día de hoy no he tenido ningún llamado de ninguna autoridad. Seguimos es trabajando. Hay quienes no se encuentran bien informados de las actividades que realizamos", dijo Martínez.

Según Vivanco, HRW ha encontrado pruebas que "vincularían" a Martínez Espinel con “falsos positivos y otros abusos" como segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006.

Se refiere a un documento de 2005 en el que Martínez certifica un pago de $1.000.000 a un informante y que esa información terminó en la ejecución extrajudicial de "Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años".

Al respecto Martínez remató "cuando estuve en la Décima Brigada yo era el jefe de estado mayor, cuando estuve en la Cuarta Brigada yo era el comandante. Son hechos que ya incluso he ido a los estrados judiciales a colocar estas injurias que van en contra de mi persona, del debido proceso".

