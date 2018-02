“Nosotros no tenemos las facultades para ordenar pagos”: inspectora in situ de Uniautónoma

Martha Lorena Sánchez explicó las funciones que está llevando a cabo desde este martes en la Universidad Autónoma del Caribe como inspectora in situ de la institución.

“Las funciones de inspector in situ las empezamos esta semana, llevamos tres días en la institución, estamos verificando la información que nosotros hemos recibido, nuestra misión es ser los ojos del ministerio en la institución, estar vigilando la gestión administrativa y financiera para saber cuál es la situación actual y cómo la universidad puede superar en el menor tiempo posible las causas que le llevaron a esta situación”, señaló Sánchez, quien deberá permanecer en Barranquilla.

Aseguró que el Ministerio de Educación debe garantizar la continuidad y la calidad del servicio educativo, pero que como inspectora no tiene la facultad para ordenar pago, ni para remover personal de la universidad.

“¿Qué no puede hacer el inspector in situ? Nosotros no tenemos las facultades para ordenar pagos ni para decirle a la institución: “no remuevan a estas personas, remuevan estas personas”.

Declaró que dentro de sus funciones esta garantizar la autonomía universitaria de la institución, y que aquellas son decisiones que toma el alma mater dentro de su ámbito como tal.

