"Objeciones a ley estatutaria de la JEP no van a afectar a personas en reincorporación"

Casi al mediodía, y luego de una reunión que tuvo con las autoridades en la Carpa Azul, el presidente Iván Duque llegó al espacio territorial de reincorporación de Tierra Grata, en el Cesar, con el objetivo de explicar a los excombatientes de las Farc sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP.





El Mandatario estuvo acompañado de miembros de la Misión de la ONU y fue recibido por cerca de 200 excombatientes y sus familias que viven en este espacio territorial, ubicado a cerca de 40 minutos de Valledupar.

Durante el encuentro privado, el presidente Duque envió un mensaje a los excombatientes: "las objeciones que hemos formulado en uso de una facultad constitucional, nada van a afectar a esas personas que están en ese proceso de reincorporación, que nuestro deseo es invitar a la unidad nacional reflexionando sobre esas objeciones y que sirven para mejorar y corregir aspectos que le brinden a Colombia una genuina verdad, justicia, reparación y no repetición".

Le puede interesar:

Sin embargo, en sus intervenciones los mismos excombatientes le indicaron que no tendrían un debate jurídico con él sobre este punto y que esperan que las objeciones no pasen en los debates del Congreso. Para los ex Farc, las objeciones son al acuerdo de paz y le indicaron al Presidente qué problemáticas están sufriendo para su reincorporación.

Una de estas inquietudes es qué sucederá después de agosto, cuando se termina la figura jurídica de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. "Esperamos que en agosto no terminemos con el Esmad en los Etcr. Le anunciamos que no tenemos a dónde ir".





También expresaron preocupaciones en la continuidad de programas educativos y de salud, así como en las dificultades para el suministro de agua potable, la cual llega a través de un carro tanque que abastece a diario a la población.

Por último pidieron un mayor apoyo a los proyectos productivos en el lugar, donde ya se han iniciado con la financiación de la cooperación internacional iniciativas sobre panadería, confecciones y ecoturismo.

Lea también: Excombatientes de FARC manifiestan su zozobra ante la JEP y el futuro del acuerdo de paz

Al respecto, el presidente Duque aseguró que en su Gobierno se han aprobado 21 proyectos productivos, se han sacado adelante 14 PDET en su estructura y explicó que se tienen contemplados $37.8 billones en el Plan Nacional de Desarrollo "para adelantar proyectos e inversiones en las regiones golpeadas por la violencia".

Según el Mandatario, fue una visita "constructiva y que sigue generando confianza, nosotros lo que queremos es una paz que una a todos los colombianos y eso requiere que tengamos un debate tranquilo pero al mismo tiempo enfocado en la construcción de una justicia que garantice la verdad, la reparación y la no repetición".

Le sugerimos: Tenemos miedo a la polarización: Comisión de la Verdad