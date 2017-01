Opiómetro: 63,3% cree que Uribe sí debe delegar a alguien para mesa de diálogo con Eln

La Corte decidió que la protección que tienen las madres en embarazo o en lactancia para que no sean despedidas cubra también a los padres cabeza de familia, ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión?



De acuerdo 92,0%

En desacuerdo 4,4%

No sabe / No responde 3,6%

El presidente Juan Manuel Santos le propuso al ex presidente Álvaro Uribe que delegue a alguien para que participe en la mesa de negociación con el Eln, En su concepto ¿Uribe debe o no aceptar la propuesta?



Sí debe aceptar 63,3%

No debe aceptar 26,0%

No sabe 6,1%

No responde 4,6%

El gobierno decidió anular el contrato de la ruta del sol fase 2 de la firma brasileña Odebrecht por presuntos sobornos en la contratación, ¿Cree usted que el gobierno debe anular solo este contrato o todos los contratos de esta firma constructora?



Solo un contrato 11,5%

Todos los contratos 73,8%

No sabe 10,9%

No responde 3,8%

