Para el exministro Juan Camilo Restrepo haber elegido de forma directa a Fedegán es ilegal

En entrevista con La W, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que "tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han manifestado que la devolución de los recursos parafiscales debe hacerse mediante licitación, un concurso público".

En cuanto a la entrega de bases de datos reservadas a Fedegán, Restrepo indicó que "no es común la entrega de esa información a Fedegán. Me parece extraño porque esa base de datos es un activo público, no se le puede entregar así no más a una entidad privada, eso denota amiguismo".

"Qué sentido tiene que se hagan reuniones con uno de los aspirantes a la administración de los recursos parafiscales, y encima de eso, se le reciban hojas de vida y se contraten. No hay base jurídica. Es la mermelada bovina más rupestre confesada por el propio Ministro", resaltó.

Frente al estudio de representatividad, que argumentó el Ministro de la cartera de agricultura, Andrés Valencia, para haber seleccionado a Fedegán. "El estudio de representatividad debió haberse exhibido, no hacerlo por la puerta de atrás", añadió Restrepo.

