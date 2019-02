Piedad Córdoba se reunió en diciembre con el Eln. ¿Fue con el visto bueno del Gobierno?

En las últimas semanas se han revelado acercamientos de líderes políticos con dirigentes del Eln, como el caso del ex vicepresidente Angelino Garzón y del exsenador Everth Bustamante, quien según el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nunca fue autorizado por el Gobierno para ser mediador con esa guerrilla.

La W conoció sobre una reunión más que se dio en diciembre del año pasado en Cuba sobre alternativas para el descongelamiento de la mesa de diálogos y que tuvo como protagonista a la exsenadora Piedad Córdoba.

La excongresista liberal le aseguró a La W que esa reunión se dio después de una reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe en su casa, en la que el exmandatario le reiteró las condiciones que el presidente Iván Duque había planteado, antes del atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, para reanudar las conversaciones: cese de actividades criminales y concentración de la estructura guerrillera. Uribe también planteó la posibilidad de contar con la ayuda de un garante internacional para el proceso de concentración de la guerrillerada.

La exsenadora Córdoba también le aseguró a La W que se reunió con el canciller, Carlos Holmes Trujillo, quien le habría planteado las mismas condiciones para reanudar los diálogos y quién estaba al tanto de esa reunión que sostuvo en La Habana con el Eln. De hecho, al término de la cita, Córdoba se comunicó con el ministro Trujillo para hacer el balance de lo conversado; sin embargo, desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz aseguran que no tenía el permiso necesario para reunirse con los comandantes guerrilleros.

La W se comunicó con el expresidente Álvaro Uribe quien confirmó la reunión en su casa y señaló que esa cita se reiteraron las condiciones que públicamente había expuesto el Gobierno para reanudar los diálogos de paz. También confirmó que tuvo una reunión similar con el padre Francisco De Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad.

Consultamos al canciller y nos indicó que sí se vio con Piedad Córdoba luego de que la exsenadora le insistiera en varias ocasiones. El encuentro fue en el aeropuerto previo a un viaje y se habló de varios temas. Al final ella le indicó que viajaría a Cuba pero no le dijo el propósito del viaje, cuando se mencionó el ELN el Canciller asegura que se limitó a recordarle las condiciones del Presidente Duque para un diálogo. La conversación fue informada al comisionado para la paz Miguel Ceballos y según el Canciller no recibió balance o si ella le envió un mensaje de voz con el mismo, él no lo escuchó.

Aquí caben varios interrogantes sobre esta visita: ¿estaba realmente autorizada la exsenadora Córdoba para hacer estos acercamientos en diciembre? ¿Los contactos de la excongresista con el canciller y con Álvaro Uribe podían ser considerados como un visto bueno del Gobierno? Y de ser así, ¿no quedaría en entredicho la tesis de que el Gobierno Duque nunca negoció con el ELN, razón por la cual se desconoció el protocolo de rompimiento de la mesa de diálogo?