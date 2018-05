Preocupación en el CNE por destino de dineros de campaña de la Farc

Rivera indicó que el tribunal no tiene ningún tipo de control sobre esos recursos y que, al tratarde de dineros públicos, deberían estar en la cuenta única registrada ante el CNE.

"Yo no me puedo adelantar a la investigación pero la plata debe estar en la cuenta del partido y no en cuentas personales", señaló.

(Le puede interesar: Martha Lucia Zamora, designada como secretaria ejecutiva de la JEP)

Jairo Estrada, del Comité Político Central de la Farc, explicó que la decisión se debió a la dificultad de pagar compromisos de campaña desde la cuenta del Banco Agrario y que los $5.000 millones están en una cuenta de Bancolombia que cuenta con la supervisión de la Superintendencia Financiera.

"Por recomendaciones se hizo este giro a la cuenta personal del gerente de la campaña. Somos conscientes de las implicaciones del manejo de los recursos públicos", explicó.

(Lea también: Gobierno exige a las Farc que digan toda la verdad sobre el narcotráfico)

Estrada negó que se le esté dando un manejo indebido a este dinero y señaló que este escándalo responde a intereses políticos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral.