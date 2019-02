Presidente Duque advierte al Eln que no hay ideología que justifique su accionar

El presidente Iván Duque participó este lunes de un homenaje a los 22 cadetes de la Escuela General Santander que murieron hace un mes en el atentado del ELN y advirtió a la guerrilla que no hay ideología alguna que justifique su accionar.

"No hay ideología que justifique un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ecocidio. Los que han pretendido con la barbarie lacerar la Constitución y pretender por la vía del odio ganar canunjías, están equivocados. Prevalece, por encima de la maldad, el bien", dijo el mandatario.

Agregó que "lo que ocurrió hace un mes en esta escuela, este centro de formación, es un acto de corrupción, la corrupción de las almas, la corrupción donde se pierde total respeto por la vida y la honra. Pero esta escuela emblemática unió a un país en una marcha excepcional para que todos mantuviéramos la fe y la fuerza necesaria para doblegar las amenazas que se ciñen en el territorio y que pretenden muchas veces arrebatar las libertades".

Según el presidente, el gobierno trabaja en que se haga justicia por este crimen. "La justicia no es odio ni es venganza, la justicia es lo que esperamos como mínimo los colombianos para que haya verdadera reparación moral, para que haya un sentimiento claro de verdad. No más excusas en Colombia para dejar las armas por parte de la criminalidad, no más excusas para no liberar a los secuestrados, no más excusas para seguir librando ecocidios que aniquilan nuestra naturaleza".