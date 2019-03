Protestas en el Cauca y en defensa de la JEP buscan arrinconar al Gobierno: Vicepresidenta

La Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lanzó fuertes críticas a los sectores que anunciaron para este lunes una protesta en defensa de la JEP, así como a los manifestantes que mantienen bloqueada la vía Panamericana.

Según la Vicepresidenta estas protestas tienen un trasfondo político y lo que se pretende es "colocar al Gobierno contra la pared y cuando de verdad hoy nos preguntamos cuál es el verdadero amor por Colombia, el compromiso con el país, el sentido trascendente con los niños, con los jóvenes, con las generaciones futuras, está en no de dejar aprovechar un momento donde hay tanto argumento político, tanta confusión de pronto por estas objeciones presidenciales para salir a hacer un pulso con el Gobierno".

Lea también:

La Vicepresidenta aseguró que es partidaria de la protesta pero no de que "se utilice la confusión ciudadana para salir a generar entonces en este momento una gran movilización que tiene por objeto en algunos actores políticos poner al Gobierno contra la pared. Este pulso contra el Gobierno es un pulso que nos daña a todos, que daña muchísimos a muchas de las comunidades".

Afirmó que "las objeciones presidenciales no están para acabar con la JEP sino para que construyamos consensos en el foro natural de la democracia" y explicó que "no es cierto que por las objeciones el trámite completo de la ley se vaya a paralizar, lo importante es pedirle al Congreso celeridad, que debata rápido estas objeciones".

Además, calificó el bloqueo de la vía Panamericana por parte de la minga indígena como una situación "totalmente inaceptable" que perjudica principalmente a las comunidades, pues dijo que "en este pulso político que quieren hacer contra el Gobierno los únicos que ganan son los que están detrás, que se parapetan en de las comunidades, pero que le hacen daño a las comunidades por encima de todo".

De acuerdo con la Vicepresidenta, el Gobierno sí ha hecho presencia en el departamento del Cauca a través de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, así como de tres viceministros que han explicado el Plan Nacional de Desarrollo y argumentado que en el mismo hay un capítulo entero sobre las comunidades étnicas.

Por esta razón cuestionó que se asegure que no ha habido presencia del Gobierno, ya que "cómo es posible que ahora entonces digan que el cierre de la Panamericana, que la minga indígena se justifica porque no ha habido presencia del Gobierno. Presencia sí ha habido. Lo que no ha habido de parte nuestra es la irresponsabilidad de quienes estuvieron en el pasado. En el pasado firmaron un montón de acuerdos que sabían que no se podían cumplir, en el Gobierno anterior del presidente Santos firmaron con los indígenas acuerdos que sabían que ellos no iban a cumplir. Es muy fácil tirar el balón para adelante, dejar comprometido al Gobierno siguiente, no dejaron presupuestado, no pusieron en práctica los acuerdos que firmaron y hoy pretenden entonces colocar al gobierno de Iván Duque contra la pared".