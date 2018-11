Redes sociales se solidarizan con líder estudiantil tras denuncia de amenazas en su contra

A través de las redes sociales se ha convertido en tendencia el #YoTambienSoyAlejoPalacio, con mensajes en sluidaridad con el estudiante de la Universidad Nacional, sede Medellín, Alejandro Palacio, vocero y líder del movimiento de representantes estudiantiles que impulsan durante estos meses la causa en favor de la educación superir pública en el páis.

Los mensajes surgen luego de que el estudiante denunciara a través de los micrófonos de Caracol Radio una serie de amenazas que ha recibido a raíz de su participación en el movimiewnto estudiantil.

Palacio, denunció que durante las jornadas de movilizaciones que ha acompañado, y que se han adelantado en diferentes ciudades del país durante los últimos meses, se han acercado a él personas, "encapuchados", que le han entregado mensajes intimidatorios.

"Defender la educación como derecho: una causa tan noble que busca ser opacada por algunos violentos", trinó recientemente el estudiante, quien ha recibido a su vez cientos de mensajes de respaldo, incluidos los de algunos líderes políticos pertenecientes a diversas facciones del espectro ideológico.

En días recientes, el estudiante también se ha pronunciado para manifestar su inconformismo con los actos vandálicos y violentos que han empañado las recientes jornadas de movilización. Para Palacio, "los actos violentos desvirtúan y afectan la movilización", haciendo un llamado a los participantes de las movilizaciones para abstenerse de efectuar actos violentos y mantener el caracter pacífico de la movilización.

De igual modo, y haciendo referencia al a violencia, los líderes estudiantiles que encabezan el movimiento, que busca escenarios de intelocución con el gobierno, han denunciado que en muchos casos, han sido los agentes estatales quienes han comenzado los actos violentos que terminan por afectar las jornadas de manifestación.

Frente al tema de las amenazas, se pronunció puntualmente la vicerrectoría de la Universidad Nacional sede Medellín, expresando su solidaridad, al igual que el actual gobernador de Boyacá Carlos Amaya, quien años atrás, y cuando era estudiante de la UPTC de Tunja, lideró la otrora llamada Fenares, organización que recogía a todos los representantes estudiantíles del país.

Estos son algunos de los mensajes que llenan las redes sociales en solidaridad con el líder estudiantíl:

Porque ha estado varias veces con Jenifer y sus compañeros en La W y es un joven inquieto y que está lleno de energía por una lucha justa, la educación.. Alejandro es muy valiente porque no claudica en medio de tanta confusión y peligro. Bendiciones! #YoTambienSoyAlejoPalacio

#YoTambienSoyAlejoPalacio #LosEstudiantesNoSomosTerroristas Que no le pase nada a este muchacho. Todas las garantías para preservar su integridad.

#YoTambienSoyAlejoPalacio porque la lucha no es sólo de él, es de un país entero.

Un joven pone la cara, el nombre y el apellido y sale a caminar con otros miles de colombianos. No tiene sino la fuerza de sus argumentos que no es poco. Cobardes encapuchados y armados, lo amenazan. El sigue caminando. O lo cuidamos o no entendimos nada #YoTambienSoyAlejoPalacio