Revelan nuevos audios entre el Fiscal y Jorge Pizano

En este nuevo audio, Pizano le habla a Martínez sobre las pruebas que iba encontrando y que le indicaban que algo irregular estaba pasando en la contratación para la construcción de la Ruta del Sol.



Pizano le explica a Martínez cómo se dio cuenta de que había facturas falsas, contratistas que no tenían la experiencia para hacer los trabajos, duplicación de firmas y reuniones sin explicación en la oficina de la Concesionaria Ruta del Sol.



Esta es una parte del audio revelado por El Espectador:



Néstor Humberto Martínez: Jodido... ¿Qué ha hecho?... Mire todos los delitos que se han cometido



Jorge Enrique Pizano: ¿Eso es de lo mismo?



Néstor Humberto Martínez: Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado... peculado por apropiación.



Jorge Enrique Pizano: El del abuso de confianza es lo que más me...



Néstor Humberto Martínez: Asesorías contratadas por la Concesionaria Ruta del Sol.



Néstor Humberto Martínez: Ahí estamos avanzando mucho, pero si tiene algo...



Jorge Enrique Pizano: Como me dijiste, yo te voy trayendo cositas.



JEP: Entonces, el tema es... yo pido los pagos, voy cruzando temas con Sarlaft, pero de todas maneras voy revisando con detenimiento.



NHM: ¿Recibiste lo anterior?



JEP: Sí, ahí lo tengo en mi casa.



NHM: Eso lo cogió Sarmiento, ya tiene una copia. Estamos trabajando en una vaina muy gruesa. El penalista (dice) que no escribas, que no pidas vainas, por ejemplo, a contrastar allá, al escribirle al tipo ese que te respondió diciendo: "no, yo no tengo contrato", porque ya tú sabes que esas vainas son falsas.



JEP: Si, yo simplemente es tesorería.



NHM: No, pero tú le escribiste al supuesto oferente, que te dijo que "yo no tengo relaciones con ellos, esa vaina no es mía"... porque ahí ya estás atado a eso. Pero eso nos va a servir. Tranquilo.



JEP: Antes de mostrarte, ¿cómo hago yo? Me mandan un hito tal para contratar. Lo mando a Corfi (Corficolombiana) y a la Tesorería le digo qué se ha pagado de tal parte a tal parte. Entonces, cuando yo veo cosas que no, yo señaló unos contratos y le pido el soporte del pago. Dentro de eso, cuando veo que una cosa se pagó sin Sarlaft y revisó también, que no es mi función de control interno, hago dentro del sistema de calidad una no conformidad. Ahí fue cuando comenzó lo extraño de los contratos.



JEP: Este es un contrato que firmó Consol, que luego se lo cedieron a la Concesionaria (Ruta del Sol).



NHM: ¿Consol quién es?



JEP: Consol es la APC, la sociedad que construye la vía.



NHM: ¿Y ahí no haces nada?



JEP: No, en Consol fue porque yo les dije que ahí tienen que demandarme a quién van a contratar. Pero no quería. Yo objeté porque este contrato de cesión lo pagan sin tener las firmas del concesionario. Pero ahí no va el tema. El tema es que está el contrato, la forma de pago y encontré lo siguiente: son dos contratos que suman $10.000 millones con una firma que se llama Presoam. Esa es la famosa firma que. Creemos que eso va para un funcionario de la ANI.

Le puede interesar: