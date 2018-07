Santos se quedó con el bastón de mando de los mamos de la Sierra Nevada

El presidente Juan Manuel Santos esperaba devolver este viernes el bastón de mando, que le entregaron en 2010, los pueblos indígenas ancestrales de la Sierra Nevada (los Kogui, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos), como una garantía espiritual para la protección del medio ambiente, el ecosistema y los pueblos que habitan la Sierra.

Sin embargo, las máximas autoridades espirituales de la Sierra, o mamos, determinaron que el mandatario conservara el bastón.

Santos también fue protagonista de un ritual de purificación espiritual en el que, con la ayuda de varios elementos sagrados y la plegaria de los mamos, se despojó de las malas energías que acumuló durante ocho años de mandato.

"Aquí está el bastón, la paz se logró con las Farc, estamos avanzando con el ELN. Pero eso es solo un paso. La verdadera paz está en el respeto a la diferencia. Respeto de diferentes culturas", expresó el presidente.

¿Qué dijeron los gobernadores de los cuatro pueblos de la Sierra?

"Le pedimos que siga apoyando los procesos nuestros en cualquier parte en la que siga usted trabajando (...) hay unos procesos que no se cumplieron, están en camino, pero esa es nuestra lucha. Usted ha demostrado en sus gestos voluntad política", dijo José de los Santos, gobernador del pueblo indígena Kogui.

Jaime Arias, gobernador Kankuamo, le expresó su agradecimiento al presidente por las apuestas que se jugó en sus gobiernos. "Quizá lo más importante fue haber logrado el acuerdo de paz, tras 52 años de guerra. Los Kankuamos no queremos que el conflicto se repita. Reconocemos el compromiso y la voluntad política que usted ha expresado de avanzar en el reconocimiento de las comunidades indígenas (...) estamos muy a la expectativa que nos pueda dejar firmado el territorio que redefine los territorios ancestrales, para proteger este territorio sagrado, el corazón del mundo. Queremos hacer un llamado a los empresarios y gobernadores para cuidar esto", dijo Arias.

José Luis Chimoquero, gobernador del pueblo indígena Wiwa, expresó que "el presidente ha llegado, ha escuchado y cumplido la palabra de esos mayores. Creo que el avance al que se ha llegado debe dársele continuidad. Pero también pedimos que llegue otro presidente, tenemos que agendarlo. Hay muchas cosas que tenemos que discutir del futuro. Si no lo hacemos, se puede resentir la madre naturaleza. Como pueblos de la Sierra, queremos conservar el agua".

José María Arroyo, gobernador Arhuaco, expresó que Santos "ha sido el mejor presidente para la Sierra, para salvaguardar los territorios. Le agradecemos tenerlo al lado pero le pedimos que no nos deje solos. Que nos deje el camino abierto con Duque, creo que debe continuar un espacio para hablar sobre el bienestar de toda la Sierra".

¿Qué dijo el presidente sobre el reconocimiento de los mamos?

El presidente saliente dijo que su contacto con los mamos inició hace 12 años, cuando pernoctó una noche en la Sierra. Advirtió que trabajó en protocolos para que la fuerza pública respetara a las comunidades ancestrales.

"Todo soldado debía entender el significado de los sitios sagrados. Los soldados irrespetaban los sitios por desconocimiento. Eso fue todo un proceso. Luego como presidente vine a pedirles permiso a nuestros hermanos mayores para asumir el mando. Y ellos me dieron su visto bueno, su respaldo y me entregaron este bastón. Con una serie de materiales. Y a eso he venido, a devolver el bastón, a decirles que eso que me dijeron hace ocho años (cuide la madre naturaleza y el medio ambiente) en parte se materializó en firmar la paz. Los pueblos indígenas han sido víctimas de la guerra, y por eso busqué la paz".