Se somete a la JEP el general (r) Mario Montoya

Luego de dos audiencias el general en retiro Mario Montoya Uribe firmó el acta de sometimiento ante el tribunal especial de paz, en esta Montoya se compromete a decir la verdad de los hechos por los que se le está investigando, en ese sentido que dará a disposición del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Montoya está relacionado a los llamados falsos positivos, en principio ante el tribunal se acreditaron más de 70 víctimas, sin embargo, la JEP podrá identificar otros procesos e incluso más víctimas.



Foto Twitter @JurisdiccPaz

Este es el inicio de un proceso en el que el general Montoya (r), según lo expresado por sus defensores, contará su versión de lo ocurrido en las ejecuciones extra judiciales, una de las teorías expuestas anteriormente señala que él no puede responder por los hechos perpetrados por sus sub alternos, sin embargo, sí Montoya acepta su responsabilidad este proceso se trasladaría a la sala de Reconocimiento.

Si no acepta su responsabilidad, se activa un proceso contrario en la JEP (Unidad de Investigación y Acusación investiga y pasa a la Sección de no Reconocimiento. En caso de comprobarse su responsabilidad se enfrentaría a una pena de hasta 20 años de prisión, en este escenario podría reconocer tardíamente su culpabilidad.

Por su parte, varias víctimas manifestaron su inconformismo con el tribunal ya que aseguran que en la diligencia se estaba favoreciendo al oficial, por no acreditar algunas víctimas ante el proceso y porque esta audiencia no tiene objetos procesales, incluso el abogado Germán Romero, defensor de algunas víctimas, pidió que el proceso sea llevado por la justicia ordinaria.

"Esta es una audiencia de sala de definición de situaciones jurídicas, donde lamentablemente Mario Montoya no tiene ningún beneficio porque no ha sido vinculado a ningún proceso formalmente por orden de Néstor Humberto Martínez, a quien hoy le hacemos un llamado a que haga la imputación ante el tribunal superior de Bogotá, entonces no tiene ninguna medida de restricción de libertad, razón por la cual, no existe objeto material de esta audiencia esta audiencia no tiene ningún objeto procesal", afirmó Romero.