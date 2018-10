“Si la pregunta es ¿Germán está detrás de esto?, la respuesta es no": Zapata

En diálogo con La W Radio, Luz María Zapata, directora de Asocapitales habló sobre la iniciativa que cursa en la Cámara de Representantes, y que busca la unificación de los periodos de mandatarios locales y el presidente de la República.

Zapata salió al paso a los señalamientos que indican que detrás del proyecto se encuentra su esposo, el ex vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y afirmó que ella no es un "títere de su esposo", recordando que en el pasado, ella y él han estado en puntos opuesto políticamente hablando.

"A estas alturas de la vida yo no sé si Germán va a volver a la vida pública", afirmó, negando que el interés que la mueve sea político, y aclarando que su motivación es institucional.

También negó que la iniciativa, promovida por Asocapitales, y las federaciones de municipios y departamentos , responda a presiones al interior de alguna de las organizaciones, “la idea fue de los tres gremios”, aseguró, sin negar que quizá al interior de los alcaldes existan intereses particulares por sacar adelante el proyecto.

Zapata argumenta que la principal motivación para promover la prorroga de los mandatos locales como mecanismo para unificar y sincronizar los periodos de alcaldes, gobernadores y presidentes, responde a la particularidad presentada en los gobiernos actuales, dónde debido a la ley de garantías, se ha reducido el margen de acción de los funcionarios cohartandolos durante 344 días.

"El próximo año con la ley de garantías se podrá hacer muy poco", afirmó a la vez que argumentó que la función pública de los gobiernos locales se ve sometida al ajuste de los proyectos de desarrollo, que se quedan sin ejecutar debido al inicio de un nuevo periodo electoral.

Para Zapata, quien se define como "una defensora a ultransa de la unificación", “a los proyectos les están haciendo mal ambiente”, y cuestionó el manejo que desde los medios de comunicación se ha dado a la información respecto a la iniciativa, señalando el tema de multiples voces hablando de la "inconstitucionalidad" del proyecto, y calificandolo como "un orangután"; término utilizado para máximizar el concepto de "mico".

Recordó que en el pasado, varios son los proyectos que desde la opinión pública se tildaban de "inconstitucional", y al surtir el proceso de control constitucional salian adelante, mencionando el caso reciente de la constitución de la Justicia Especial para la paz, y la primera reelección del hoy senado Álvaro Uribe.

“ El Congreso debería tramitar sus proyectos sin presión y que la corte constitucional posteriormente haga lo suyo”, afirmó.

Otro de los puntos expuestos por Zapata para apoyar la unificación de periodos fue el factor económico de las elecciones, pues afirmó que a su parecer es más barato hacer las elecciones unificadas; argumento que fue cuestionado por la mesa de trabajo refiriendo el costo político y social que supone que las elecciones de la esfera local se vean permeadas por la maquinaria y el fenómeno de las elecciones nacionales.

Para Zapata, es necesario coordinar los programas locales y nacionales, argumentando que "hoy la descentralización no existe, necesitamos estar coordinados con el gobierno nacional para poder hacer algo en las regiones”.

“Yo creo que la descentralización y la unificación de periodos son complementarios”, dijo

A su juicio, el proyecto, del cual dice cuenta con el apoyo de diferentes sectores del políticos del país, está siendo estigmatizado, debido al debate del "¿cómo hacerlo?", y se ratificó en que "lo necesario es la unificación, ¿el cómo?, pues miremos cómo".

En diálogo con La W Radio, la directora de Asocapitales, también se refirió a los expertos consultados sobre la viablilidad constitucional de la iniciativa, señalando que los exmagistrados González y Sierra Porto fueron consultados debido a su experiencia en el tema, recordando que ellos fueron protagonistas en 2010 del análisis que terminó hundiendo la segunda reelección de Uribe, esto en un contexto donde los mencionados pertenecian a dos barreras opuestas.

Sobre Sierra Porto, también señaló que a su juicio "no existiría conflicto de intereses", esto después de que la mesa de trabajo de La W le recordara que el exmagistrado actualmente funge como abogado del alcalde Peñalosa, uno de los interesados en que se apruebe la iniciativa.

Sobre el particular, y frente a la afirmación que han hecho algunos alcaldes sobre el liderazgo del alcalde de Bogotá frente a la iniciativa en el seno de Asocapitales, la directora de dicha organización dijo que ella es "la única vocera en asocapitales", reiterando que no la mueven intereses personales y refiriendo que así como representa a alcaldes como el de Bogotá y Barranquilla (elegidos con el apoyo de la colectividad que lidera su esposo Germán Vargas Lleras), representa a otres 31 alcaldes de las capitales del país, aumentando uno más al hacer mención de Uribia como capital indígena de Colombia.

Otro de los puntos tocados por Sierra en la entrevista hizo referencia a la labor que cumple dentro de Asocapitales el sobrino del ex fiscal Montealegre, refiriendo que su presencia en la organización responde a sus capacidades y conocimiento y no en un vínculo con el ex funcionario.

Los expertos hablan en La W

Del diálogo también participaron los expertos Alfonso Gómez Méndez (académico, ex ministro y ex fiscal), y jaime Castro (ex ministro, ex alcalde de Bogotá y constitucionalista).

Para Gómez, el de la unificación de periodos de alcaldes, gobernadores y presidentes resulta una iniciativa acertada, si se le ve desde la óptica de la coordinación, haciendo referencia a las barreras que en el país ha representado la cruzada por la descentralización.

Sobre el actual debate, señaló que es necesario "despersonalizarlo", con miras a ser objetivos con lo que plantea la iniciativa, más sin embargo, baticinó un resultado no muy favorable para la iniciativa que hace curso en el Congreso. "Es mejor dejar los santos quietos, es apenas el primer debate en la comisión primera de la cámara, tengo la sensación de que no va a terminar siendo aprobado", dijo.

(Lea también. Ampliación de periodos abre la puerta a la tiranía: Petro)

(Le puede interesar: No hay que ocultar que el promotor de esta iniciativa es Enrique Peñalosa: Lara)