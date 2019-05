SIP se pronuncia en el caso del periodista Casey del NYT y las amenazas en su contra

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por las "campañas de estigmatización" que ponen en riesgo la vida de los periodistas y puso como ejemplo el tuit de una senadora colombiana en contra del corresponsal en Bogotá del diario The New York Times.

"La estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios", dijo la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, en un comunicado.



El comunicado se centra en el caso del periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, que debió abandonar el país por "acusaciones falsas" que atentan contra su seguridad.



Según la SIP, la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto en el que se preguntaba cuánto le habrían pagado las FARC por publicar un reportaje favorable a esa guerrilla y otro contra el Ejército.



Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.

¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 18 de mayo de 2019

Carta abierta al senador demócrata Patrick Leahy @SenatorLeahy.



"Hoy, más que nunca, a pesar de las presiones y acusaciones de las cuales soy objeto, reitero mi compromiso con los héroes de Colombia". pic.twitter.com/QzGOk75BcL — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 22 de mayo de 2019



Esta fotografía también fue usada de manera "irresponsable" por el ex viceministro del interior y actual representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Manuel Daza.



Sería bueno que el señor Casey @nytimes cuando venga a Colombia no sólo fuera el parrillero de los terroristas Farc y acusador del ejército. Ojalá andara con nuestros héroes para que vea como enfrentan dentro de la legalidad a todos los bandidos! #ApoyoAMilitaresYFuerzaPública pic.twitter.com/vmmn4SJYr9 — Juan Manuel Daza (@juanmadaza) 18 de mayo de 2019

#AlAireEnLaW Yo lo que quiero que el público entienda es que el trabajo de Casey no es espontáneo. :senadora María Fernanda Cabal >>>> https://t.co/UTWhlm9V73 pic.twitter.com/e8xXbL3dgF — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 20 de mayo de 2019

El tuit de Cabal, acompañado por la etiqueta #CaseyEsFakeNews y replicado por otros políticos, fue en respuesta al artículo del diario estadounidense. María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali, manifestó su rechazo al uso cada vez más frecuente de la estigmatización como mecanismo de censura. El colombiano Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que "la estigmatización se ha intensificado con el uso de las redes sociales y con funcionarios y gobernantes que las utilizan para atacar a la prensa". Destacó que el discurso de odio y la intolerancia ante las críticas fundadas en investigaciones y denuncias "debilitan no solo la libertad de prensa sino la discusión pública, que es una garantía inherente a la vida democrática". La SIP menciona también los últimos comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que los medios y periodistas son "enemigos del pueblo" y "corruptos" o fabricantes de "noticias falsas".

Trump reaccionó así a un artículo de The New York Times publicado el 19 de mayo sobre presunto lavado de dinero realizado por instituciones ligadas al mandatario y a su yerno, Jared Kushner, con el banco Deutshe Bank entre 2016 y 2017.



La SIP indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que estigmatizar a la prensa o a los opositores políticos "es una forma de violencia" que aumenta el riesgo de los afectados y recordó que en lo que va de año han sido asesinados siete periodistas en el continente americano.



Con sede en Miami, la SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión y compuesta por más de 1.300 publicaciones.

A nivel nacional, se pronunció la FLIP para rechazar el evidente hecho de estigmatización adelantado por la senadora uribista.