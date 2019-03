Tenga cuidado con el agua que consume: 6,2 millones de colombianos la reciben contaminada

Carlos Castañeda, director del Observatorio Nacional de Salud del INS aseguró que, aunque Bogotá es considera como una de las ciudades que tiene mejor calidad de agua, se estaría incurriendo en un error, puesto que hay un índice muy grande de contaminación porque el contenido liquido no solo depende de la “planta de tratamiento si no todo el proceso que hay para que este recurso llegue hasta la casa”, lo que implica que si las tuberías no están en óptimas condiciones, el agua no se podría consumir.

Además, señaló que para el 2016 se presentó más de un millón de enfermedades diarreicas agudas, respiratorias agudas, y 1.200 muertes, todos casos asociados a la mala calidad del agua que hay en el país. Castañeda afirmó que “estas muertes se concentran en las zonas más apartadas y rurales donde es más difícil llevar agua en condiciones óptimas”.

“Nosotros tenemos un mapa complejo de todo el país para identificar cómo se está llevando el agua y los tratamientos que se están haciendo para repartir esta fuente hídrica. Este es un compromiso con los colombianos para evitar muertes a causa de un mal procedimiento”, reiteró el director del Observatorio Nacional de Salud del INS.