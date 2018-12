Toalla de Jorge Pizano no tendría su sangre, según informe pericial

La W obtuvo en primicia copia del informe pericial de biología forense, que hizo el laboratorio de Medicina Legal a la toalla, con supuesta sangre de Jorge Enrique Pizano, el excontroller de la Ruta del Sol que le advirtió al hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez, las irregularidades en contratación que encontró, mucho antes de que estallara el escándalo por los sobornos de Odebrecht.

La conclusión es sorprendente, según este dictamen, la toalla no tendría sangre, como lo aseguró la Fiscalía General de la Nación y Carlos Valdés, director de Medicina Legal.

Se trata de un documento de cuatro páginas que el laboratorio de Biología Forense de Medicina Legal le envía a la Fiscalía 1 seccional de Funza, adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, el pasado 26 de noviembre de 2018, es decir 18 días después de la muerte de Pizano.

Recordemos que esta toalla, según dijo la fiscalía general de la Nación en una rueda de prensa dada por Luis González fiscal delegado para la seguridad ciudadana el pasado 27 de noviembre de 2018, y el director de Medicina Legal Carlos Valdes, demostraba que la mancha de sangre que se encontró en este elemento, no tenía rastros de cianuro y que por lo tanto se podía afirmar “que no había manos criminales en la muerte de Jorge Enrique Pizano”.

Pese a estas declaraciones, el informe pericial de biología forense que tenemos en La W, demostraría lo contrario. La mancha que se encontró en la toalla no correspondería a sangre humana.

En la primera página del informe de No. DRB-LBIF-0002393-2018se hace una descripción de la toalla que recibió medicina legal de la Fiscalía, después de la visita que hicieron los investigadores a la finca de la familia Pizano en Subachoque, Cundinamarca.

“Una toalla para el cuerpo color blanca. Marca “Tocaz”. De forma rectangular. Presenta dos (2) logotipos de la misma forma, tejidos, ubicados uno en cada extremo; consistentes en un círculo externo y uno interno, entre estos la inscripcipón “CLUB EL NOGAL BOGOTÁ”. Se observan manchas de color marrón. El elemento se recibe doblado y con papel beige entre los pliegues. Embalado en bolsa de papel de color beige, cerrada con cinta de seguridad de Fiscalía – CTI, a su vez en bolsa de papel kraft con logo de la Fiscalía General de color negro, cerrada de la misma manera que la primera bolsa y rotulado: “RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA Y EVIDENCIA FÍSICA; 1. NÚMERO UNICO DE CASO: 254306000660201801466…3. HALLAZGO NÚMERO DEL EMP Y EF:1…4. SITIO O LUGAR DE HALLAZGO DEL ELEMENTO MATERIAL DE PRUEBA Y EVIDENCIA FISICA; DIRECCIÓN: Finca (…) Municipio de Subachoque – Cundinamarca; UBICACIÓN: Habitación principal dentro de un contenedor para Ropa Sucia en tela color beige al lado de la entrada del baño; NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ECNONTRÓ EL EMP Y EF: NA…5 DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL DE PRUEBA Y EVIDENCIA FÍSICA: Tela de toalla color blanca de cuerpo completo húmeda con bordado nombre El Nogal con manchas color café…”. Para efectos de análisis, el elemento se toma de forma vertical, donde la parte inferior, corresponde al extremo en que se ubica la etiqueta de la marca. Se toman las siguientes muestras y se cortan varios fragmentos de cada una para análisis, de igual manera se toman muestras, las cuales fueron entregadas como material para posible cotejo genético. Los remanentes se almacenan en bolsa de papel y bolsa plástica.”

El informe dice que el MOTIVO DE LA PERITACIÓN es “determinación de sangre humana y determinación de a-amilasa salival humana”.

En la página 2 se especifica el método empleado para este estudio. DETERMINACIÓN DE SANGRUE HUMANA POR INMUNOCROMATOGRAFÍA DG-M-PET-09 v-05.

Fundamento del método: DETERMINACIÓN DE ALFA-AMILASA SALIVAL HUMANA EN MANCHAS DE INTERÉS FORENSA DG-M-PET-117-V1

Y habla de los instrumentos técnicos utilizados.

En la página 3 se muestran los análisis realizados y se hace la INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

La ausencia de color (lila a morado) se interpreta como Negativo para sangre.

La presencia de una banda de color púrpura en la ventana (C) del casete, se interpreta como Negativo para sangre humana.

La presencia de dos bandas de color púrpura en la ventana (T) y en la ventana (C) del casete, se interpreta como Positivo para saliva humana.

CONCLUSIONES:

En las muestras No. 1, No. 2, y No. 3 (ID EMP 23.1, 23.2 Y 23.3) tomadas a la toalla (ID EMP 23), no se detectó sangre humana.

En las muestras No. 1, No. 2 y No. 3 (ID EMP 23.1, 23.2 Y 23.3) tomadas a la toalla (ID EMP 23), se detectó saliva humana.

OBSERVACIONES:

Los resultados obtenidos se relacionan únicamente con los EMP analizados.

De acuerdo con el criterio pericial se toman muestras para análisis de saliva humana”

En la página 4 se dice que registra que las “muestras tomadas para posible cotejo genético son entregadas al Laboratorio de Genética Forense para los estudios respectivos”.