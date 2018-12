Tras revelación de La W, renunció Carlos Valdés, director de Medicina Legal

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, renunció a su cargo después de reconocer que cometió un error al haber afirmado que en una toalla de Jorge Pizano, que la Fiscalía entregó como prueba en el caso, había una mancha de sangre que pertenecía al excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol.

La W reveló que análisis forenses determinaron que no hubo sangre en la toalla de Jorge Pizano.

"Quiero reconocer que solo conocí el informe hoy a medio día, soy el único responsable de haber afirmado a la opinion pública que la mancha de que trata ese informe era una mancha de sangre humana", dijo Valdés.

"Mi equivocación obedeció a que al ver las características iniciales de la marcha, asumí que era sangre y cometo el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados Forenses de si correspondía o no a Pizano y si había o no cianuro", añadió.

Finalmente, el exfuncionario advirtió que no se debe poner en duda la transferencia de la entidad por ese error suyo:

"No hay ningún motivo para dudar de la integridad del Instituto ni de sus peritos, el resultado conocido hoy es certero".





