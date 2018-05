Víctor Manuelle ofreció excusas a Medellín por letra de su canción 'Amarte Duro'

El cantante de salsa Víctor Manuelle respondió la misiva del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a través de una carta abierta en la que menciona que el contenido de la canción Amarte Duro “no se hizo con mala intención y a conciencia”.

Explicó el artista que “jamás sería capaz de ofender a nadie con intención premeditada y menos a Medellín, ciudad que me ha regalado tanto amor durante toda mi carrera, que siempre ha sido intachable y de mucho respeto”.

El cantante Víctor Manuelle agregó: “la música, al igual que cualquier arte, permite al artista jugar metafóricamente con cualquier idea aunque no la apoyes. Sería pensar que cada actor colombiano de Medellín que ha participado en series de narcotráfico que se graban en Colombia, no aman a su país o que apoya el narcotráfico y hay que vetarlos. Aun así con el respeto y la humildad que me inculcaron, aceptó lo que se dice de la canción no es agradable y aunque no llevara ninguna mala intención, me equivoqué y pido disculpas a ustedes y a todos los colombianos que pudieron sentirse ofendidos”.

“Ya me había expresado anteriormente y me había disculpado para las palabras que la gente entendió como violencia de género. Ya tomé cartas en el asunto e hice una versión donde se corrigen ambos errores graves. Asumo toda responsabilidad y me disculpo nuevamente, es de humanos equivocarse y de sabios pedir perdón”, agregó en la carta.

Finalmente, Víctor Manuelle señaló que quiere que las personas de Medellín entiendan que está completamente arrepentido y avergonzado con lo sucedido.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, agradeció a Víctor Manuelle por el mensaje y señaló: “es importante conocer el sufrimiento de los otros, para dimensionar el daño que puede causar las palabras. Te invito a Medellín para enseñarte nuestro pasado y que puedas contar la otra cara de la historia. Un abrazo!”