Yara Malo tendrá que afrontar en libertad investigación por extorsión agravada

La defensa de Yara Malo, el abogado Antonio Luis González, solicitó a la juez que se eliminara como prueba una interceptación telefónica entre la acusada y la fiscal Ángelica Padilla, en la que según la defensa se le violaron los derechos a su defendida.

La llamada comprobaría que se le exigía a Padilla el pago de 4’500.000 pesos por haberla ayudado a ingresar a la Fiscalía y sino sería enviada al Chocó donde podría correr riesgo su vida.

La juez de garantías decidió no dictar medida de aseguramiento contra Yara Malo, debido a que no se cumplen los requisitos necesarios pese a que no existe suficiente material probatorio y Malo no podrá obstruir la justicia, ni afectar a la denunciante, la fiscal Ángela Padilla.