Las mujeres que cumplieron su sueño de conocer Bogotá

De acuerdo con cifras de la Unidad de Víctimas, , las mujeres representan el 49.73% de las 8.347.566 víctimas, es decir 4.151.416 mujeres víctimas. Tulia es una de ellas, hace algunos años fue violada por un integrante de la guerrilla de las Farc y, además del profundo dolor que deja este acto, a Tulia le tocó luchar con algo más, el hombre que abusó sexualmente de ella, la contagió con el virus del papiloma humanos que posteriormente le desencadenó un cáncer de cuello uterino.

A pesar de las heridas, tanto físicas como emocionales, Tulia Lozano se levantó “de las cenizas” y actualmente se dedica a luchar por los derechos de las mujeres y evitar que más personas sufran lo que ella tuvo que vivir en donde vive, Ibagué, Tolima.

Tulia es una de las cinco mujeres que dejaron sus tierras y lucha por dos días para conocer la ciudad desde una perspectiva más turística. Esto gracias a que la plataforma redBus, que ofrece la compra de pasajes de buses intermunicipales por todo el país, decidió aliarse con el movimiento de Jineth Bedoya ´No es Hora de Callar’.

Las mujeres pudieron conocer Monserrate, varios de los parques emblemáticos de la cidad como el de Usaquén o de la 93 y almorzar en destacados restaurantes como Hard Rock Café y Andrés Carne de Res.

De acuerdo con Camila Fajardo, gerente de mercadeo de redBus “Estamos a un bus de cumplir los sueños, de miles de personas que no solo quieren viajar a Bogotá, sino a cualquier parte del país. Queremos acortar las distancias que nos separan y fue muy bonito poder sacarles una sonrisa y sacar a estas mujeres de la rutina”.



Para ellas, este tipo de actividades son importantes porque se puede ayudar desde todos los sectores “Las mujeres no denuncian porque las rechazan o porque tienen vergüenza y este tipo de iniciativas nos ayudan a no tener miedo de salir y conocer nuevos entornos. Además,nos permite empoderarnos como mujeres” aseguró Tulia Lozano.



Por su parte, Jineth Bedoya afirmó que “muchas veces pensamos que la única forma de ayudar a las víctimas de algún tipo de violencia es con cosas materiales, pero dar la posibilidad de alejarse, así sea por un par de días, de la rutina y el dolor, también es un gran incentivo.”

Además, se busca que las mujeres puedan compartir con personas que las acompañen a vivir experiencias memorables, factores que antes imaginaban lejos de su realidad.