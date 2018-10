Así avanza el fin de semana de los jugadores de la Selección Colombia con sus equipos

Las lesiones de Radamel Falcao, que se retiró en el primer tiempo, y de Carlos Bacca, que tan sólo estuvo 12 minutos en el terreno de juego, oscurecieron una jornada en la que brillaron con sendos goles James Rodríguez y Luis Muriel.



James, revitalizado tras jugar entre semana con la Selección Colombia, fue clave en la reanimación de un Bayern Múnich que acudió a Wolfsburgo en plena crisis.

El volante colombiano, que ya suma 89 goles en el fútbol europeo, marcó el tercer gol en un momento en el que el campeón bávaro comenzaba a tener apuros para preservar el triunfo.

También fue explosiva la reaparición de Luis Muriel. Después de estar más de dos meses sin marcar para el Sevilla, tras no ser convocado por la selección y de disputar apenas 31 minutos en las ocho primeras jornadas de la Liga, el jugador entró al campo en el minuto 78 y, en el minuto 91, anotó el definitivo 4-2, con un gran disparo que batió al alemán Ter Stegen, el gran protagonista junto a Leo Messi de la victoria barcelonista.



Fue una buena jornada para Davinson Sánchez, ganador con el Tottenham del derbi londinense frente al West Ham (0-1), que volvió a mostrar la misma seguridad defensiva que le ha asentado como titular indiscutible en los "Spurs", al igual que el extremo izquierdo José Izquierdo, ganador con el Brighton (1-0).



Jefferson Lerma que disputó los 90 minutos no pasó del empate con el Bournemouth ante el Southampton (0-0), pese a que volvió a ser el jugador más importante del centro del campo de su equipo.



La parte más negativa la llevaron Radamel Falcao García, que no asistió más que 26 minutos a una nueva derrota del Mónaco, en esta ocasión frente al Estrasburgo (2-1) y Bacca, lesionado en el empate del Villarreal frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone (1-1), donde también estuvo presente Santigo Arias.



Con una dolencia en el muslo izquierdo, el "Tigre" se retiró por precaución en el que supuso el primer partido de Thierry Herny al frente del conjunto monegasco, que ha pasado de subcampeón el pasado curso a ser el penúltimo clasificado de la Liga francesa.



C'est parti pour la première de Thierry Henry en L1.



Daghe Munegu 💪



0⃣-0⃣ #RCSAASM pic.twitter.com/ppNdr5OiYm — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 20 de octubre de 2018

Bacca, también destacado en la fecha FIFA con Colombia, apenas estuvo doce minutos del segundo tiempo en el partido contra el Atlético de Madrid.

En ese corto espacio de tiempo, el delantero colombiano, que entró en el campo en el minuto 64, en lugar del chileno Manuel Iturra, participó en la jugada del gol del empate de su equipo, anotado por Mario Gaspar y, poco después, estuvo a punto de lograr el gol de la victoria en un mano a mano con el meta eslovaco Jan Oblak.



Bacca lo hizo bien, pero el arquero eslovaco demostró por qué es considerado uno de los tres mejores del mundo y, en el último instante, logró evitar el regate del colombiano con los dedos. En la jugada siguiente, el atacante del Villarreal pasó el balón de rabona y en ese gesto se lesionó. Puede tener una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.