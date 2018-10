¿Falcao se lesionó de nuevo?

La llegada al banquillo de Thierry Henry no mejoró la situación del Mónaco, equipo donde juega el delantero Colombiano Falcao García, que perdió en Estrasburgo (2-1) y encajó su cuarta derrota consecutiva que le mantiene en la penúltima plaza de la Ligue 1 de Francia.



La llegada del frances no tuvo el efecto esperado en el conjunto monegasco. El equipo fue incapaz de plantar cara a un rival en buena línea pero lejos de la elite del fútbol galo.



Además, el Mónaco, rival del Atlético Madrid en la Liga de Campeones, contempló una nueva lesión del delantero colombiano Radamel Falcao, que se marchó antes del descanso con problemas musculares, y fue sustituido por Moussa Sylla en el minuto 35 de la primera etapa.

Lea también: Presidente de APF permitió que Osorio 'monoseara' a la Selección de Paraguay: Chilavert



Para ese momento ya perdía el Mónaco en el Stade de la Meinau. El responsable, Adrien Thomasson, quien de cabeza, culminó un pase de Kenny Lala en el minuto 17.



El Monaco buscó la reacción no logró marcar. De hecho, en el tramo final y con el Mónaco volcado, el Estrasburgo sentenció por medio del sudafricano Lebo Mothiba, que aprovechó un balón dentro del área para batir a Seydou Sy.



El gol monegasco llegó en el tiempo añadido y con un penalti que indicó el videoarbitraje y que transformó el belga Youri Tielemans.

(Lea también: Conozca la historia de cómo llegó a triunfar 'El cucho' Hernández contada por su papá)



El Mónaco, que ya acumula seis derrotas, cuatro seguidas es penúltimo a tres puntos del Nantes, que fija el descenso.

Hasta el momento, el cuerpo técnico del Mónaco no se ha referido a la nueva lesión de Falcao, pero esperan que no sea algo grave.

La molestia de Falcao surgió tras un empujó recibido en el área que el juez no quizo dar como penalty. Ante la molestia, el capitán del Mónaco se retiró la banda que lo acredita como tal y se la entregó a un compañero, solictando al banquillo su reelevo.

El jugador tampoco se ha manifestado sobre el susceso.

Lea también: Bacca también se lesionó, James y Muriel se reencuentan con el gol