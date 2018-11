Chris Froome se lució en el Giro de Rigo y prometió regresar a Colombia

El británico Chris Froome participó este domingo en el 'Giro de Rigo', una carrera ciclística organizada por Rigoberto Urán, quien puso al cuatro veces campeón del Tour de Francia a pedalear por tres municipios colombianos.



Froome, que se paseó en su bicicleta por Guatapé, San Rafael y San Carlos, cautivó a los aficionados con su sencillez e impresionó con sus condiciones a los cerca de 2.000 participantes en la prueba, que tuvo recorridos de 60 y 140 kilómetros.



Con la arenga "¡vamos a tope!", Froome animó en la salida de la carrera, aunque no se interesó por comandarla como lo hace en las grandes competencias del ciclismo europeo.



Disfrutar del paisaje y cumplir el sueño de cientos de espectadores que salieron a las carreteras a su encuentro, fue la prioridad del líder del Sky.



"Ha sido una experiencia magnífica. Esperaba algo bueno, pero esto ha sido absolutamente fantástico", expresó Froome a periodistas.



Sin pensar en la meta y guiado por Urán, el británico no solo recorrió las montañas colombianas. También hizo varias paradas para tomarse fotografías con la gente, compartir con los otros ciclistas que tomaron parte en la carrera y recibir homenajes en poblaciones cercanas a Guatapé.



Se divirtió junto a Egan Bernal, Sergio Henao, Sebastián Henao, los colombianos que en el Sky han sido sus gregarios en Europa.



"Me gustó el recorrido y el paisaje, pero lo que más me impresionó fue la pasión de la gente por el ciclismo", apuntó Froome.



Los corredores aficionados que participaron en la prueba también vivieron su propia historia junto al múltiple campeón.



"Yo me sentía en el Giro de Italia o en el Tour de Francia. A eso jugamos todos los que estuvimos con ellos al lado", dijo el ciclista Federico Amado.



Relató que Froome "pasó a un tercio de su capacidad", mientras que "yo lo daba todo e intentaba competir contra él".



Para Urán, el anfitrión y quien convenció al británico de vivir una aventura en Colombia que incluyó, además de la carrera, montar en Metrocable y Tranvía en Medellín, así como recorrer a caballo el malecón de Guatapé, fue un "gran sueño" contar con un aliado de quilates.



El cierre de la prueba fue atípico, pues los protagonistas cruzaron la meta en carro tras sentir el desgaste por el clima y la exigencia del recorrido.



"Ellos me dijeron 'Rigo, no somos capaces de subir', por eso los subimos en los carros en el regreso", contó Urán antes de subrayar que Froome "ha sido el rival de Colombia" en las grandes carreras, pero pudo "sentir el cariño de la gente".



Tras su experiencia en el país cafetero, el ciclista del Sky mostró su interés en participar del Tour Colombia en febrero próximo y aseguró: "Muy seguramente volveré".



Enseguida dijo que "definitivamente es una puerta abierta" e indicó que solo hay que "decidir las condiciones".

