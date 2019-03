Colombia presentó su nuevo uniforme

En un evento adelantado en la ciudad de Yokohama, la firma Adidas, encargada de la indumentaria de la Selección Colombia de fútbol, presentó el que será el uniforme del equipo de José Queiroz para la Copa América.

El nuevo uniforme de Colombia tiene como principal novedad el regreso de las medias rojas a la indumentaria principal.

La pantaloneta conservará el color azul que se venía usando (presentará tres rayas amarillas, carácterísticas de Adidas, en la parte posterior), y la camiseta, que ha despertado gran controversia, continuará siendo amarilla, pero en una tonalidad más pálida que la habitual, con un diseño de rayas horizontales que, según Adidas, “está inspirado en bordados que han hecho historia en la cultura colombiana”.

El uniforme fue lucido en un evento oficial en Japón por algunas de las principales estrellas del onceno nacional, es promocionada a través de las redes sociales de la marca, y ya está a la venta en la página web de la firma.

Adidas también presentó la indumentaria oficial para otras selecciones internacionales como Argentina, y México.

