Egan Bernal renovó contrato por 5 años más con el team Sky

El Team Sky informó que el corredor Egan Bernal renovó su contrato de cinco años con la escuadra británica. El ciclista cundinamarqués estará hasta 2023 con el equipo que actualmente tiene en sus filas a Chris Froome y a Geraint Thomas.

Para hablar un poco más de este hecho, el pedalista habló con Deportes W y aseguró que “la negociación con el Sky había empezado desde hace mucho tiempo y después del Tour de Francia ya llegamos a un acuerdo”.

Además habló sobre su estado salud después de la caída que sufrió durante la Clásica de San Sebastián, España, “estoy bien, no pensé que me iba a recuperar tan rápido. Estuve un mes sin subirme a la bicicleta, me tumbé tres dientes y fue muy doloroso”.

Sobre sus futuros triunfos afirmó que trata de “tener los pies en la tierra”. “El ciclismo es un deporte muy duro; un día puedes estar ganando y al siguiente tour no rindes igual, no me atrevo a decir que ganaré alguna competición”.

Finalmente contó cuál es su relación con Chris Froome: “tenemos una relación normal, de compañeros, la última competencia en la que estuvimos fue el Tour. Es una muy buena persona”. Además confesó que él ciclista inglés está aprendiendo español para comunicarse con ellos.