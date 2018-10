Los nominados al Balón de Oro, entre los que están Agüero y Cavani

El argentino Sergio Agüero (Manchester City), los brasileños Alisson Becker y Roberto Firmino (Liverpool) y los uruguayos Diego Godín (Atlético) y Edinson Cavani (París SG) figuran entre los diez primeros jugadores desvelados que aspiran al Balón de Oro, señaló este lunes en las redes sociales France Football, organizadora del trofeo.

La lista de 30 nombres se completará este lunes. El Balón de Oro, trofeo individual que se entrega tras la votación de periodistas de todo el mundo, se conocerá el 3 de diciembre.

Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Gareth Bale (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Kevin De Bruyne (Manchester City) son los otros candidatos desvelados, por orden alfabético, hasta el momento.

