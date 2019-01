Blair considera "inevitable" retrasar la salida británica de la UE

El ex primer ministro británico Tony Blair dijo que las conversaciones del "brexit" están sumidas en el "caos" y consideró "inevitable" retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), fijada para el próximo 29 de marzo.



En unas declaraciones a Radio 4 de la BBC, el antiguo líder laborista insistió en que el Gobierno de Theresa May tendrá que pedir una ampliación de la vigencia del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fijó un periodo de negociación de dos años desde la comunicación del "divorcio" hasta la fecha de salida de la UE.

"Creo que eso es inevitable ahora (...). Si yo estuviera en el Gobierno, ya estaría conversando con Europa sobre los términos de la extensión" del artículo, agregó el que fuera primer ministro británico entre 1997 y 2007.



Además, Blair se mostró a favor de convocar un segundo referéndum sobre la UE por la actual crisis política.

"Este es un caos total. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, considerando lo que sabemos ahora, no es poco razonable pedirle a la gente si quiere pensarlo otra vez", afirmó.



También criticó al líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, por negarse a celebrar una reunión con la primera ministra para intentar consensuar un acuerdo que pueda ser aprobado en el Parlamento, tras la derrota que sufrió su plan inicial.

"Si en un momento de crisis nacional, el primer ministro pide al líder de la oposición que venga a conversar, por supuesto que debe hacerlo", puntualizó.



May, cuyo acuerdo del "brexit" negociado con la UE fue rechazado el martes en la Cámara, mantiene conversaciones con diputados de distintos partidos a fin de desbloquear la crisis.

La jefa del Gobierno emprendió anoche estos contactos políticos tras superar en la Cámara de los Comunes -por una mayoría de 19 votos- una moción de censura contra el Gobierno que había presentado el martes el líder laborista.



No obstante, Corbyn se negó a reunirse con la primera ministra si no recibía antes garantías de que no habrá un "brexit" sin acuerdo.