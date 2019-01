Cierre administrativo del gobierno de EE.UU. ya es el más largo de su historia

La posibilidad de una solución desde el Senado al cierre parcial administrativo en Estados Unidos naufragó este jueves después de que dos propuestas, una de los republicanos que recogía una iniciativa del presidente, Donald Trump, y otra de los demócratas, no sumarán los votos requeridos.



En la Cámara Alta, dominada por el Partido Republicano, no se alcanzaron los 60 votos necesarios para las propuestas, cuya votación fue consensuada el pasado martes por los líderes de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, y de la minoría demócrata, Chuck Schumer.



La propuesta anunciada el sábado por Trump fue la primera en votarse y recibió el aval de 50 miembros del Senado.



Trump planteó el fin de semana una prórroga en dos programas migratorios cancelados por él mismo, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados extranjeros, a cambio de los 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.



Por su parte, la iniciativa de los demócratas, que alcanzó 52 votos, hubiera supuesto la reapertura de parte de la Administración gubernamental hasta el próximo 8 de febrero.



Tras estas votaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo en un comunicado que McConnell y Schumer se estaban reuniendo esta tarde para ver si pueden desbloquear esta situación.



De igual forma, Trump confirmó a periodistas en la Casa Blanca que ambos líderes del Senado están negociando.

"Veremos qué pasa", añadió el gobernante, quien no descartó brindar su apoyo si ambos líderes "llegan a un acuerdo razonable".



Consultado si respaldaría lo acordado incluso si no incluye el muro fronterizo, Trump apuntó que tiene "otras alternativas si es necesario" y no descartó usarlas, aunque insistió en que se necesita un muro en este país.



"Tenemos que tener un muro, pararíamos las drogas, detendríamos el tráfico de personas", reiteró el mandatario.



El cierre parcial de la Administración en Estados Unidos, que comenzó el pasado 22 de diciembre, es ya el más largo de la historia, lo que ha obligado a suspender las actividades en varias agencias federales y ha afectado a unos 800.000 empleados, muchos de los cuales están trabajando sin sueldo.



Trump manifestó su "respeto" y "aprecio" al "gran trabajo que están haciendo" los empleados federales.



"Muchas de las personas que no reciben pagos están totalmente a favor de lo que estamos haciendo, porque saben que el futuro de este país depende de tener una frontera fuerte", añadió.

A raíz de la parálisis administrativa, Trump anunció este miércoles que posponía su discurso anual sobre el Estado de la Unión hasta que finalice esta situación.



"Haré el discurso cuando termine el cierre administrativo. No busco un lugar alternativo para el discurso sobre el Estado de la Unión porque no hay lugar que pueda competir en historia, tradición e importancia de la Cámara Baja", anunció Trump en Twitter.



La cadena estadounidense CNN reveló, citando documentos internos, que la Casa Blanca está preparando un borrador de proclamación para que el presidente Trump declare la emergencia nacional a lo largo de la frontera sur, y que ya ha identificado 7.000 millones de dólares en fondos potenciales para financiar la construcción del muro.



El borrador fue actualizado la semana pasada, agregó CNN, que consultó a un funcionario del Gobierno.



Entre las opciones que se están considerando, el Gobierno podría tomar 681 millones de dólares de los fondos de incautación del Tesoro, 3.600 millones de recursos para construcción militar, 3.000 millones destinados a obras civiles del Pentágono y 200 millones de los dineros fondos del Departamento de Seguridad Nacional, indicó la cadena, citando al funcionario.