Trump acusa a Pelosi por cancelación del "discurso del Estado de la unión"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló este miércoles que su discurso anual sobre el Estado de la Unión, previsto para el próximo martes, ha sido "cancelado", y acusó a la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de no querer "escuchar la verdad".



"El Estado de la Unión ha sido cancelado por Nancy Pelosi porque no quiere escuchar la verdad", afirmó Trump en un acto en la Casa Blanca, tras el anuncio de la líder demócrata de que no permitiría el discurso hasta que termine el cierre parcial de la Administración, que se prolonga ya por más de un mes.

El mandatario señaló que esta suspensión "es algo triste" para el país, aunque agregó que tomará alguna "alternativa" al respecto.

"Tendremos una respuesta para Nancy Pelosi a su debido tiempo", agregó.



Trump señaló que la presidenta de la Cámara Baja teme "a los radicales demócratas" y calificó de "terrible lo que está ocurriendo en ese partido".



El mandatario respondía así al anuncio de la líder demócrata esta mañana de que no considerará adoptar una "resolución" para autorizar el discurso en la Cámara de Representantes "hasta que el Gobierno sea abierto".

"Una vez más, espero darle la bienvenida en una fecha de mutuo agrado para este discurso una vez se haya abierto el gobierno", subrayó la líder demócrata.



La relación entre la presidenta de la Cámara de Representantes y el mandatario se ha tensado notablemente, con reproches y desplantes mutuos, como consecuencia del bloqueo político que mantiene el cierre parcial de la Administración, que ha cumplido ya un mes.



Tras la sugerencia de Pelosi de aplazar el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, que el presidente ofrece todos los años ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, por el cierre parcial de la Administración y cuestiones de seguridad, Trump replicó cancelando un viaje de la líder demócrata a Afganistán.



Este fin de semana, el mandatario ofreció extender dos programas migratorios cancelados por él mismo, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados extranjeros, a cambio de los 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México para reabrir la Administración.

El Senado prevé votar este jueves dos propuestas, una demócrata y otra republicana, para poner fin al cierre, el más largo que ha enfrentado Estados Unidos desde 1976, que ha obligado a suspender las actividades en varias agencias federales y ha afectado a unos 800.000 empleados, muchos de los cuales deben trabajar sin recibir su pago.



Ambas iniciativas tienen pocas probabilidades de salir adelante, debido al choque frontal entre republicanos y demócratas.