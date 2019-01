Cristonauta, el parque que busca evangelizar a través de la realidad virtual

La expulsión del paraíso de Adán y Eva en tres dimensiones o los milagros de Jesús en vídeo 360° son las principales atracciones del "Cristonauta", un parque que fue instalado en Panamá para la visita del papa Francisco y que busca evangelizar a través de las nuevas tecnologías.



"En lugar de leer el evangelio, los jóvenes lo van a ver en 3D, 4D y realidad 360. Estos son los nuevos lenguajes y tenemos que hablarlos para poder llegar a los jóvenes", explicó a Efe el subcoordinador del parque, el mexicano Hugo Flores.



"Ramón Pané -monje que acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje- aprendió lengua indígena para evangelizar en América y a nosotros nos toca volvernos tecnológicos para llegar a los lugares a los que no podemos llegar de otra forma", reconoció Flores.



El "Cristonauta", un espacio de 1.300 metros cuadrados ubicado en el céntrico Parque Omar, es la gran novedad de esta edición de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que comenzó el martes en Panamá y en la que participará el papa Francisco.



La visita del pontífice, que llegará la tarde de este miércoles a Panamá, ha generado gran expectación no solo en el país, sino en todo Centroamérica, una región que por primera vez alberga una JMJ y que solo ha recibido hasta ahora la visita de Juan Pablo II.



Los jóvenes que visiten el "Cristonauta" podrán adentrarse en tiempos bíblicos; conocer algunos de los milagros de Jesús, como la conversión del agua en vino o la resurrección de Lázaro; o cantar en un karaoke junto al Arcángel Gabriel con la denominada tecnología "kinect", que reconoce movimientos.

"Es genial, es como si estuvieras dentro de la Biblia", declaró a Efe la venezolana Rebeca Robinson, tras quitarse una de las 75 gafas de realidad virtual con las que cuenta el parque.



"He sentido a Jesús más cerca. Este vídeo en 360 es una inmersión total en sus milagros", agregó el joven panameño Efraín Montenegro.



foto: EFE



Además del parque temático, esta edición de la JMJ tiene como novedad el videojuego en realidad aumentada "Follow JC Go" ("Sigue a Jesucristo, ¡Adelante!"), que fue lanzado en octubre del año pasado y que está considerada la versión católica del famoso "Pokemon Go".



"Los jóvenes se descargan la aplicación y buscan santos, beatos y advocaciones marianas por las calles. Es como 'Pokemon Go', pero un poco más didáctico porque cada vez que se encuentra un personaje hay que responder a preguntas sobre él", dijo el subcoordinador del recinto.



Bergoglio, que ha sido el segundo papa "tuitero" de la historia, después de Benedicto XVI (2011), y su perfil de Twitter acumula actualmente más de 17 millones de seguidores, fue el primer jugador en registrarse en el videojuego "Follow JC Go".



El pontífice, quien en alguna ocasión ha dicho que "internet es un don de Dios", se abrió además recientemente un perfil en la aplicación "Click To Pray" ("Haga clic para orar"), que será la plataforma de oración oficial de la JMJ y en donde Francisco compartirá sus oraciones y los usuarios podrán enviarle mensajes.

"El papa y la Iglesia se han dado cuenta de que no podemos quedarnos en el vagón de cola. Es importante estar al día porque los jóvenes están todo el día en las redes sociales y pegados al móvil y al ordenador", afirmó a Efe el sacerdote español Antonio Carpena, para quien Francisco es un papa "moderno".



Según los datos más recientes del Vaticano, los católicos en el mundo llegaron a los 1.299 millones en 2016, lo que supone un aumento del 1,1 % respecto a 2015, siendo América el continente con mayor número de fieles, seguido de Europa.



"Hay que ser modernos y al mismo tiempo permanecer fieles a Jesús. No son excluyentes. Hay gente que se cree que ser moderno es separarse del mensaje de Jesús y eso no es así", concluyó el cura español.



News.va (hoy www.vaticannews.va), un portal de noticias sobre la actividad del pontífice y el Vaticano, fue la primera incursión digital de la Iglesia católica en 2009, le siguió un perfil en Facebook y nueve cuentas de @Pontifex, cada una en un idioma distinto, cuentas en Instagram (m.vatican.va) y en Snapchat (Santa Sede).