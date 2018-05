Estados Unidos dice que Venezuela no debería estar en la OEA

"No sé cómo Venezuela tiene un sitio en la mesa, es algo que desde la perspectiva de Estados Unidos no podemos aceptar", dijo Trujillo a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, tras su ceremonia de jura del cargo con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



"No deberían ser miembros y no deberían irse voluntariamente (...). No deberían ser miembros de una organización que lucha por la democracia y los derechos humanos, ¿cómo podemos mirarnos en el espejo?", agregó, tras recordar que Venezuela ya pidió salir de la OEA el pasado 28 de abril, una salida efectiva en esa misma fecha del año 2019.