FBI no contactó a presunta víctima del juez Kavanaughal para la investigación

Los abogados de Christine Blasey Ford, presunta víctima de abuso sexual por parte del juez nominado al Tribunal Supremo de EE.UU., Brett Kavanaugh, dijeron hoy que el FBI no se puso en contacto con ella tras la reapertura de su investigación.



"Estamos profundamente decepcionados de que después del tremendo sacrificio que hizo (Ford) de salir a la luz, aquellos que dirigen la investigación del FBI no estén interesados en buscar la verdad", afirmaron los abogados en un comunicado.



"Una investigación adicional de antecedentes que no incluye una entrevista a la doctora Ford -ni al testigo que confirma su testimonio- no puede llamarse investigación", añadieron.

Medios estadounidenses informaron que el FBI entregó a la Casa Blanca este miércoles los resultados de su investigación, que reabrió la semana pasada después del testimonio ante el Senado de Ford y deKavanaughal



En la audiencia, Ford declaró estar completamente segura de que Kavanaugh intentó violarla en 1982.

Según informaron fuentes conocedoras del caso a The Wall Street Journal, la Casa Blanca no ha encontrado pruebas de la denuncia de Ford en la investigación que el FBI le entregó.



La Casa Blanca debe ahora trasladar el informe del FBI al Senado para que los legisladores lo estudien antes de proceder a la confirmación de Kavanaugh, un proceso cuyo inicio está previsto para el viernes.



El voto definitivo de confirmación de Kavanaugh como juez vitalicio del Tribunal Supremo puede darse el sábado o el domingo, según medios estadounidenses, aunque a estas horas aún no está claro que tenga los apoyos necesarios para ello.

