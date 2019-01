La hora cero para May. Hoy se vota el acuerdo del "brexit"

La Cámara de los Comunes celebra esta noche la crucial votación del acuerdo del "brexit" negociado entre Londres y Bruselas, dos años y medio después de que los británicos votasen en un referéndum a favor de salir de la Unión Europea (UE).



La esperada votación está prevista para después de las 7.30 pm ya que la hora dependerá de la cantidad de enmiendas que sean presentadas esta tarde en la cámara baja.

(Le puede interesar: El Parlamento británico obliga al Gobierno a presentar un plan B del "brexit" en 3 días)



Todo indica que la primera ministra británica, Theresa May, que ha negociado el pacto, perderá la votación después de que muchos diputados conservadores y sus 10 aliados del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés anticipasen su rechazo, en descontento con la salvaguarda sobre la frontera irlandesa.



Los medios conjeturan con la posibilidad de que la derrota de esta noche sea más dura de lo esperado.



Tras perder previsible la votación, la primera ministra tendrá tres días parlamentarios hábiles - hasta el lunes 21 de enero- para dar a conocer un plan alternativo a su pacto del "brexit" o salida del Reino Unido de la UE.

(Le puede interesar: May pide a sus diputados que reconsideren su rechazo al acuerdo del "brexit")



Muchos diputados rechazan la salvaguarda del acuerdo, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, porque temen que deje atado al Reino Unido a las estructuras de la UE en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo esperado en sellar un acuerdo comercial durante el periodo de transición, del 29 de marzo de 2019 a finales de 2020.



Según el diario "The Daily Telegraph", ministros británicos esperan que May presente la dimisión si más de cien diputados conservadores -de los 318- votan en contra del acuerdo.

(Lea también: Elsa Leromain habla sobre reacción de los mercados a una votación negativa del Brexit)



"Si ella pierde por más de cien votos, y parece que no hay manera de convencer a más rebeldes conservadores para que cambien de opinión, será bastante desastroso para la primera ministra y difícil que pueda seguir adelante", dijo al diario una fuente del Gobierno.



May preside esta mañana una reunión del Ejecutivo antes de que los Comunes reanuden la última jornada del debate del "brexit", tras lo cual se procederá a la votación.



La jefa del Gobierno cerrará el debate esta noche con un discurso y, si pierde la votación, se espera que haga una declaración al país y tendrá tres días hábiles parlamentarios -límite el lunes 21 de enero- para presentar un plan alternativo.



Mientras, los medios esperan que el Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, presente una moción de censura contra el Gobierno esta semana y, si el Ejecutivo la pierde, puede haber elecciones generales. EFE