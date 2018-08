No pararemos hasta que no haya nadie más bajo los escombros: director de rescate en Génova Según Luigi D'Angelo, director de rescate tras desplome de viaducto en Italia, "aún no contamos con la información sobre las causas del desplome del viaducto".

ste puente es viejo, siempre ha estado en constante reparación para su mantenimiento: Luigi Morandi, director de rescate tras desplome de viaducto en Italia. Foto: Agencia EFE